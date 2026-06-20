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Киноафиша Фильмы Майкл Расписание сеансов Майкл, 2026 в Астане 21 июня 2026

Расписание сеансов Майкл, 21 июня 2026 в Астане

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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
15:25 от 3000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
15:20 от 3000 ₸ 16:20 от 3000 ₸ 23:10 от 3400 ₸ 00:10 от 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
15:40 от 3000 ₸ 16:40 от 3000 ₸ 18:30 от 3400 ₸ 19:30 от 3400 ₸ 21:10 от 3400 ₸ 22:10 от 3400 ₸ 23:50 от 3400 ₸ 00:50 от 3400 ₸
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