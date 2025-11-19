Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Трон: Арес Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Астане 19 ноября 2025

Расписание сеансов Трон: Арес, 19 ноября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 ср 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
15:15 от 1600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
18:05 от 1600 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом?
Миры будущего, где даже счастье опасно: 5 новых фантастических сериалов, о которых говорят все и ставят высшие баллы
«Пенсия на горизонте, а она туда же»: что не так с этой фразой Верочки про Рыжову в «Служебном романе»
Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков
Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно
Поправил саму Агату Кристи: что Станислав Говорухин изменил в экранизации «Десяти негритят» — судья Уоргрейв на самом деле был другим
Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник?
Эту женщину на кухне Самохваловых заметили лишь единицы — а зрители «Служебного романа» спорят о ней до сих пор: так кто же она?
«Это так пафосно, смешно, глупо, но... безумно мило»: сходила на «Иллюзию обмана 3» — даю честный отзыв, почему рейтинги у киноленты такие низкие
Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника
Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы
Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше