Киноафиша
Фильмы
Трон: Арес
Трон: Арес, 2025 в Астане
15 октября 2025
Трон: Арес, 15 октября 2025 в Астане
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
13:30
от 25000 ₸
15:15
от 25000 ₸
15:40
от 25000 ₸
17:50
от 25000 ₸
20:00
от 25000 ₸
22:15
от 25000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением
Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась
Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью
Не только хайды, оборотни и экстрасенсы: посчитали все способности изгоев в «Уэнсдей» — их оказалось 14
Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году
15 лет после финала фанаты «Остаться в живых» ломают голову: 3 действительно сложных загадки сериала
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист
Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек
Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил
Не только в Японии снимают годные тайтлы: 3 крутых аниме из Южной Кореи — например, «Соло-прокачка»
