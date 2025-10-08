Меню
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Астане
8 октября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 8 октября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие 4: Последний обряд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
15:45
от 1600 ₸
19:45
от 1600 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
21:25
от 1500 ₸
Пока зрители восхищались золотом Эребора, Толкин перевернулся в гробу: почему «драконья болезнь» Дубощита из «Хоббита» — красивая ложь
«Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов
В нем нет звезд, но смотрят миллионы: этот фильм не покидает топ Netflix уже 4 месяца — теперь все ждут продолжения
Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня
После «Первого отдела» и «Невского» зрители не ожидали — но «ПИН-код» на НТВ попал в точку: «Таких фильмов нужно больше»
Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов
Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок?
Пока вы смеялись над Крошем, у Совуньи и Кар-Карыча кипели совсем недетские страсти: мультсериал стал неожиданно 18+
Мустафа встал из гроба, а призрак Ибрагима преследует Сулеймана: ИИ превратил «Великолепный век» в хоррор — смотрели бы такое?
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT
«Брось банан, у нас погоня!»: НТВ снимает продолжение детективного сериала, который уже стал мемом
