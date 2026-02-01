Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Возвращение в Сайлент Хилл
Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 2026 в Астане
11 февраля 2026
Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 11 февраля 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
14:30
от 10000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
Отсчет пошел — зрители приготовились: так выйдет 5 сезон «Первого отдела» 16 февраля, или все же нет?
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
Замену сериалу «Укрытие» за год посмотрели 44 000 000 раз: есть один плюс — он уже закончен
Этого героя вырезали из новых «Папиных дочек» в последний момент: а ведь зрители ждали его возвращения
Будет ли 2 сезона сериала «Спартак: Дом Ашура»: зрителям сначала не «зашло», но финал всех переиграл
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667