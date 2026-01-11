Не «по школьной программе»: современные экранизации классики, которые смотрятся на одном дыхании

Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей

Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1

Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил

Пойман за руку, как дешевка: Тарантино уличил в плагиате самого Стивена Кинга – заработал миллионы на идее коллеги

Универсальный ключ и дом, где нельзя включать свет: 2 мистических триллера, которые стоит пересмотреть

Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего

Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099»

Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)

Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле

Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа