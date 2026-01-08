Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Астане 8 января 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 8 января 2026 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
15:20 от 1700 ₸ 19:00 от 2000 ₸ 22:40 от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:45 от 1800 ₸ 16:30 от 2200 ₸ 18:25 от 3500 ₸ 20:05 от 3500 ₸ 22:50 от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
14:25 от 2200 ₸ 18:05 от 3000 ₸
2D, RU
11:00 от 1500 ₸ 12:05 от 1800 ₸ 12:50 от 1800 ₸ 16:50 от 2200 ₸ 18:00 от 10000 ₸ 19:25 от 3000 ₸ 20:30 от 3000 ₸ 22:50 от 3000 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D, RU
15:15 от 30000 ₸ 18:45 от 30000 ₸ 20:30 от 30000 ₸ 22:15 от 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
11:20 от 2200 ₸ 12:10 от 2200 ₸ 12:50 от 2200 ₸ 13:10 от 2200 ₸ 13:50 от 2200 ₸ 15:00 от 2400 ₸ 15:50 от 2400 ₸ 16:00 от 2400 ₸ 16:30 от 2400 ₸ 16:50 от 2400 ₸ 17:30 от 2400 ₸ 18:40 от 2600 ₸ 19:40 от 2600 ₸ 20:10 от 2600 ₸ 21:10 от 2600 ₸ 22:20 от 2600 ₸ 23:20 от 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, IMAX, RU
11:30 от 3000 ₸ 15:20 от 3200 ₸ 19:10 от 3400 ₸ 23:00 от 3400 ₸
2D, RU
10:30 от 2200 ₸ 12:10 от 2200 ₸ 13:00 от 2200 ₸ 13:10 от 2200 ₸ 14:00 от 2200 ₸ 14:10 от 2400 ₸ 15:10 от 2400 ₸ 16:00 от 2400 ₸ 16:20 от 3200 ₸ 16:50 от 2400 ₸ 17:00 от 2400 ₸ 17:50 от 2400 ₸ 18:00 от 2600 ₸ 19:00 от 2600 ₸ 19:50 от 2600 ₸ 20:10 от 3400 ₸ 20:30 от 2600 ₸ 20:50 от 2600 ₸ 21:30 от 2600 ₸ 21:50 от 2600 ₸ 22:50 от 2600 ₸ 00:00 от 3400 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
11:00 от 8000 ₸ 11:30 от 2200 ₸ 12:20 от 2200 ₸ 13:20 от 2200 ₸ 13:50 от 2200 ₸ 14:50 от 8000 ₸ 15:20 от 2400 ₸ 15:50 от 8000 ₸ 16:10 от 2400 ₸ 16:20 от 2400 ₸ 17:10 от 2400 ₸ 17:40 от 2400 ₸ 18:40 от 10000 ₸ 19:10 от 2600 ₸ 19:40 от 10000 ₸ 20:00 от 2600 ₸ 20:10 от 2600 ₸ 21:00 от 2600 ₸ 21:30 от 2600 ₸ 22:30 от 10000 ₸ 23:00 от 2600 ₸ 23:30 от 10000 ₸ 23:40 от 2600 ₸ 00:00 от 2600 ₸ 00:40 от 2600 ₸ 01:10 от 3200 ₸
3D, IMAX, RU
12:50 от 3000 ₸ 16:40 от 3200 ₸ 20:30 от 3400 ₸ 00:10 от 3200 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
15:20 от 1700 ₸ 19:00 от 2000 ₸ 22:40 от 2000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
«Правило четырех. Кто 67?». Что означала эта записка в «Острове проклятых», найденная в палате Рейчел Соландо?
Этому сериалу от Netflix уже мрачно обещают провал: а ведь там сюжет от Агаты Кристи и звезды из «Шерлока» и «Гарри Поттера»
У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища»
А вы заметили, что названия всех фильмов Кэмерона имеют кое-что общее? Это не случайность, а тонкий расчет режиссера
Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке
В Безликом из «Унесенных призраками» каждый может узнать себя: Миядзаки спрятал в этом персонаже особый смысл
Ксеноморф из «Чужого» пугал своим видом, но ведь у него даже глаз не было: как монстр находил своих жертв
Этот жестокий триллер 2013 года повлиял на «Очень странные дела» больше Кинга и Спилберга: присмотритесь, и тоже увидите связь
Сколько денег принесла франшиза «Заклятие»: при бюджете всего в 263 миллиона — успех колоссальный
Самые нелюбимые фильмы Кинга, где сам Король ужасов сказал «сжечь это немедленно» — экранизации, которые довели писателя до бешенства
Как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки
Netflix сумел превратить историю флорентийского маньяка в захватывающий мини-сериал: всего 4 серии, а пролетают мигом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше