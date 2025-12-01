Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Астане 18 декабря 2025

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 18 декабря 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
чт 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
09:50 от 3100 ₸ 13:30 от 3100 ₸ 17:10 от 3500 ₸ 20:50 от 3900 ₸ 00:30 от 3900 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
3D, IMAX, RU
09:20 от 4800 ₸ 13:00 от 4800 ₸ 16:40 от 5300 ₸ 20:30 от 5800 ₸ 00:20 от 5300 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
3D, IMAX, RU
12:50 от 4800 ₸ 16:40 от 5300 ₸ 20:30 от 5800 ₸ 00:20 от 5300 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Я бы тебя пнула, если бы могла
Я бы тебя пнула, если бы могла
2025, США, комедия, драма
Дорогая, я уменьшаюсь
Дорогая, я уменьшаюсь
2025, Франция / Бельгия / США, приключения, фантастика
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
За 1 минуту объясняем, чем закончился сериал «Камбэк» с Петровым: раскрываем секреты прошлого Компота
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
Почему Т-800 в первом «Терминаторе» смог остановить только пресс: разобрали финал культового боевика по косточкам
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
«Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают»: второй сезон «Акушера» на НТВ зрители смотрят, скрипя зубами
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
«Стоянов раздражает», пишут зрители: кто же тогда стал главной звездой сериала «Как приручить лису»
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше