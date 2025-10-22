Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории

Представить, как это будет выглядеть на экране, задачка не из легких.

Netflix продолжает экранизировать всё, что движется (и даже то, что стоит на столе) – теперь очередь дошла до культовой настольной игры «Катан» (она же «Колонизаторы»). Платформа официально купила права на франшизу и уже запустила в производство два проекта: игровой сериал и анимацию по мотивам самой популярной настолки последних десятилетий.

Да, теперь торг за овец и деревья выйдет на мировой экран.

Производством займутся крупные имена индустрии: Даррен Кайман из Asmodee, Пит Фенлон из Catan Studios и сыновья создателя игры Гвидо и Бенджамин Тойберы. В продюсерах также значится Рой Ли (Vertigo Entertainment), известный по экранизациям «Оно» и «Детских игр».

Самое интригующее – как именно Netflix собирается превратить партию из шестиугольников и обменов ресурсами в сюжет. У «Катана» нет прописанного лора: всё держится на взаимодействии игроков, их амбициях и переговорах, а не на героях и драмах.

Поэтому будущие адаптации почти наверняка будут «вдохновлены» оригиналом, а не пересказывать его буквально.

Возможно, нас ждёт история о путешественниках, осваивающих новый континент, где за каждое дерево и глину идёт борьба – или же самоироничный сериал о друзьях, которые играют в «Колонизаторов» и ссорятся сильнее, чем персонажи «Игры престолов».

Одно ясно: Netflix хочет превратить «Катан» в новую франшизу. И если всё пойдёт по плану, выражение «меняю овцу на дерево» скоро станет не только мемом среди настольщиков, но и репликой в новом хите стримингового гиганта.

