Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории

Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории

22 октября 2025 21:31
Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории

Представить, как это будет выглядеть на экране, задачка не из легких.

Netflix продолжает экранизировать всё, что движется (и даже то, что стоит на столе) – теперь очередь дошла до культовой настольной игры «Катан» (она же «Колонизаторы»). Платформа официально купила права на франшизу и уже запустила в производство два проекта: игровой сериал и анимацию по мотивам самой популярной настолки последних десятилетий.

Да, теперь торг за овец и деревья выйдет на мировой экран.

Производством займутся крупные имена индустрии: Даррен Кайман из Asmodee, Пит Фенлон из Catan Studios и сыновья создателя игры Гвидо и Бенджамин Тойберы. В продюсерах также значится Рой Ли (Vertigo Entertainment), известный по экранизациям «Оно» и «Детских игр».

Звучит абсурднее, чем «Майнкрафт в кино»: Netflix внезапно экранизирует одну из самых популярных настолок в истории

Самое интригующее – как именно Netflix собирается превратить партию из шестиугольников и обменов ресурсами в сюжет. У «Катана» нет прописанного лора: всё держится на взаимодействии игроков, их амбициях и переговорах, а не на героях и драмах.

Поэтому будущие адаптации почти наверняка будут «вдохновлены» оригиналом, а не пересказывать его буквально.

Возможно, нас ждёт история о путешественниках, осваивающих новый континент, где за каждое дерево и глину идёт борьба – или же самоироничный сериал о друзьях, которые играют в «Колонизаторов» и ссорятся сильнее, чем персонажи «Игры престолов».

Одно ясно: Netflix хочет превратить «Катан» в новую франшизу. И если всё пойдёт по плану, выражение «меняю овцу на дерево» скоро станет не только мемом среди настольщиков, но и репликой в новом хите стримингового гиганта.

Ранее мы писали: Индийский трукрайм Netflix ничем не хуже распиаренного «Монстра»: 3 сериала, которые включите на часок, а очнетесь под утро

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Майнкрафт в кино» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Шокирующий трукрайм Netflix сбросил с «трона» даже «Кейпоп-охотниц»: набирает по 6 000 000 просмотров в день и заставляет бояться соседей Шокирующий трукрайм Netflix сбросил с «трона» даже «Кейпоп-охотниц»: набирает по 6 000 000 просмотров в день и заставляет бояться соседей Читать дальше 23 октября 2025
«Кинг прочитал сценарий»: финал «Бегущего человека» с Пауэллом пришлось менять – всю «жесть» из книги показать не получится «Кинг прочитал сценарий»: финал «Бегущего человека» с Пауэллом пришлось менять – всю «жесть» из книги показать не получится Читать дальше 22 октября 2025
Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы Читать дальше 19 октября 2025
Таким главного героя не показал никто: у итальянского «Мастера и Маргариты» позорный рейтинг, но он лучше шедевров Бортко и Локшина минимум в одном Таким главного героя не показал никто: у итальянского «Мастера и Маргариты» позорный рейтинг, но он лучше шедевров Бортко и Локшина минимум в одном Читать дальше 19 октября 2025
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой Читать дальше 23 октября 2025
Потребовал с Таноса жертву, но для чего? Уникальные силы Камня Души так и не раскрыли в «Войне бесконечности» Потребовал с Таноса жертву, но для чего? Уникальные силы Камня Души так и не раскрыли в «Войне бесконечности» Читать дальше 23 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
Как Идущие ходили в туалет в «Долгой прогулке» по Кингу? У многих зрителей от этих сцен — рвотные позывы Как Идущие ходили в туалет в «Долгой прогулке» по Кингу? У многих зрителей от этих сцен — рвотные позывы Читать дальше 23 октября 2025
«У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война «У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше