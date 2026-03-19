Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звезды «Очень странных дел» раскрыли свои киномании: 12 фильмов, которые они пересматривают снова и снова

19 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Что смотрят Сэди Синк, Финн Вулфхард и Гейтен Матараццо.

В сериале «Очень странные дела» подростки спасают город от монстров, но за кадром у актёров есть свои маленькие киномонстры — те самые фильмы, которые формируют вкус, вдохновляют и становятся личными ориентирaми.

В новом интервью Letterboxd три звезды проекта назвали по четыре ленты, которые они готовы защищать так же яростно, как Хоукинс от демогоргона.

Выбор Сэди Синк

Её подборка выглядит как эмоциональная кардиограмма: от светлой панковской энергии «Школы рока» до мрачной сказки Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна». Два других фильма — бельгийская драма «Близко» и мокьюментари «В ожидании Гаффмана» — раскрывают ещё одну грань актрисы: интерес к кино, которое оставляет не шрамы, а тихие, глубокие следы.

Любимые фильмы Гейтена Матараццо

Матараццо будто выбирал четыре типа сердца — ностальгическое, тревожное, детское и музыкальное. Его список состоит из «Империя наносит ответный удар», «Вечное сияние чистого разума», «В поисках Немо» и «Однажды». Контраст огромный, но он сам пояснил: эти фильмы остаются с ним в самые разные периоды жизни.

Кино, которое любит Финн Вулфхард

У Финна подборка напоминает вечер в старом видеопрокате. «Американский оборотень в Лондоне», «Квадрофения», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Призрачная нить» — почти музей личных предпочтений, где хоррор соседствует с модной драмой, а подростковая субкультура — с приключенческой классикой.

В итоге получается смешная, тёплая картина: три актёра, один сериал и двенадцать фильмов, которые легко могли бы лечь в основу собственного маленького плейлиста Хоукинса.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше