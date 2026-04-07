Звезды «Клона», а сюжет драматичнее: про это бразильское «мыло» многие не знают, а зря — рейтинг IMDb 8.4

7 апреля 2026 21:02
Кадр из сериала «Проспект Бразилии»

В Бразилии снимают большое количество интересных сериалов. 

Еще с начала 90-х российские зрители были без ума от бразильских теленовелл. Сейчас интерес к ним угас, однако некоторые сериалы до сих пор вызывают повешенное внимание, в том числе к таким проектам можно отнести сериал «Проспект Бразилии», где одни из главных ролей сыграли звезды «Клона» Мурилу Бенисиу и Дебора Фалабелла.

О чем сериал

Маленькая Рита живёт с отцом Женезио и его второй женой Кармен Лусией — она появилась в семье после гибели первой супруги, матери Риты. Кармен вместе со своим знакомым Максом планирует ограбить Женезио, но Рита подслушивает их разговор по телефону и успевает предупредить отца. Между супругами начинается ссора, в ходе которой Кармен толкает Женезио с лестницы и уходит. Мужчина с тяжёлыми травмами еле передвигается и выходит на шоссе, где его сбивает машина, в которой за рулём был известный футболист Туфао. Отец Риты погибает, а мачеха выходит замуж за Туфао, оставив Риту на свалке. Спустя много лет девушка возвращается ради мести.

Почему стоит посмотреть

Я в полном восторге от этого сериала и скажу прямо, почему он меня так зацепил. Это не та растянутая теленовелла, где всё тянется медленно — тут события летят одно за другим, и каждая серия обрывается на самом интересном месте, так что хочется сразу смотреть дальше.

Меня тронуло, как честно показана современная Бразилия: роскошные кварталы рядом с огромной свалкой, жизнь людей с разных сторон баррикады. Это смотрится очень живо и правдиво.

Главная героиня, Рита, вернулась ради мести мачехе Карминье — и её путь, полный потерь, любви и боли. При этом до конца сериала невозможно предугадать, как закончится история. Рейтинг у этого проекта необычайно высокий: IMDb 8.4. Это лишний раз доказывает, насколько невероятен этот сериал.

Кадр из сериала «Проспект Бразилии»
Камилла Булгакова
