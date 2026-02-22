Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT

Пока спин-офф «Игры престолов», «Рыцарь Семи Королевств», бьет рекорды, актеры оригинала таким успехом похвастаться не могут. По крайней мере, «Проклятый рыцарь» со звездами «дома Старков» вызвал у критиков только печаль.

Сюжет «Проклятого рыцаря»

Действие сериала переносит в Англию пятнадцатого века — мрачное и жестокое время, когда страну раздирала Война Алой и Белой розы. Две ветви королевской династии выясняли отношения мечом и кровью, а простым людям оставалось лишь выживать.

В центре истории Анна — молодая женщина, влачащая нищенское существование вместе со своей свекровью Морвен в полной изоляции от общества. Их мир тесен, голоден и лишен надежды.

Но однажды тишину их убежища нарушает появление таинственного гостя — человека, связанного с прошлым, которое, казалось, давно похоронено. Этот визит запускает цепь событий, переворачивающих судьбу Анны и вынуждающих ее шагнуть в неизвестность.

Отзывы о фильме

«Проклятый рыцарь» вышел в мировой прокат 20 февраля, собрав звездный состав из «Игры престолов» — Кита Харингтона и Софи Тернер. Готический хоррор с такими именами, казалось бы, обречен на успех, но критики встретили его в штыки.

На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил жалкие 38 % одобрения. Рецензенты в один голос хвалят живописные пейзажи и игру главных актеров, но на этом, по их мнению, все достоинства заканчиваются.

Основные претензии — к сценарию, который назвали одновременно нелепым и унылым. Он не пугает, не интригует и оставляет зрителя в полном недоумении.

«Фильм слишком скучен для своих редких твистов и слишком запутан для той простой притчи, которую пытается рассказать», «Это бессвязное средневековье, от которого хочется уснуть. Просто ужасно», — пишут разгромные отзывы.

В российский прокат лента выйдет 23 апреля, и пока непонятно, найдет ли она здесь своего зрителя.