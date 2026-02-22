Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT

Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT

22 февраля 2026 14:44
Кадр из фильма «Проклятый рыцарь»

Критики разгромили релиз в отзывах.

Пока спин-офф «Игры престолов», «Рыцарь Семи Королевств», бьет рекорды, актеры оригинала таким успехом похвастаться не могут. По крайней мере, «Проклятый рыцарь» со звездами «дома Старков» вызвал у критиков только печаль.

Сюжет «Проклятого рыцаря»

Действие сериала переносит в Англию пятнадцатого века — мрачное и жестокое время, когда страну раздирала Война Алой и Белой розы. Две ветви королевской династии выясняли отношения мечом и кровью, а простым людям оставалось лишь выживать.

В центре истории Анна — молодая женщина, влачащая нищенское существование вместе со своей свекровью Морвен в полной изоляции от общества. Их мир тесен, голоден и лишен надежды.

Но однажды тишину их убежища нарушает появление таинственного гостя — человека, связанного с прошлым, которое, казалось, давно похоронено. Этот визит запускает цепь событий, переворачивающих судьбу Анны и вынуждающих ее шагнуть в неизвестность.

Кадр из фильма «Проклятый рыцарь»

Отзывы о фильме

«Проклятый рыцарь» вышел в мировой прокат 20 февраля, собрав звездный состав из «Игры престолов» — Кита Харингтона и Софи Тернер. Готический хоррор с такими именами, казалось бы, обречен на успех, но критики встретили его в штыки.

На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил жалкие 38 % одобрения. Рецензенты в один голос хвалят живописные пейзажи и игру главных актеров, но на этом, по их мнению, все достоинства заканчиваются.

Основные претензии — к сценарию, который назвали одновременно нелепым и унылым. Он не пугает, не интригует и оставляет зрителя в полном недоумении.

«Фильм слишком скучен для своих редких твистов и слишком запутан для той простой притчи, которую пытается рассказать», «Это бессвязное средневековье, от которого хочется уснуть. Просто ужасно», — пишут разгромные отзывы.

В российский прокат лента выйдет 23 апреля, и пока непонятно, найдет ли она здесь своего зрителя.

Фото: Кадры из фильма «Проклятый рыцарь» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда Читать дальше 22 февраля 2026
Тимоти Шаламе пересмотрел этот фильм уже 22 раза и все равно плачет как в первый: а Мэттью Макконахи и видеть картину не может Тимоти Шаламе пересмотрел этот фильм уже 22 раза и все равно плачет как в первый: а Мэттью Макконахи и видеть картину не может Читать дальше 22 февраля 2026
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат? После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат? Читать дальше 22 февраля 2026
Михалков обрушился с жесткой критикой на военную драму от Гая Ричи с оценкой в 7,9: «И это все на наши деньги» Михалков обрушился с жесткой критикой на военную драму от Гая Ричи с оценкой в 7,9: «И это все на наши деньги» Читать дальше 22 февраля 2026
Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль Балабанов мечтал о съемках особенного фильма с Брюсом Уиллисом: режиссер собирался предложить звезде «Крепкого орешка» безумную роль Читать дальше 22 февраля 2026
Этот блокбастер в Америке назвали провалом DC, а в России пересматривают до сих пор: в Харли Квинн все влюбились сразу Этот блокбастер в Америке назвали провалом DC, а в России пересматривают до сих пор: в Харли Квинн все влюбились сразу Читать дальше 22 февраля 2026
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен Читать дальше 20 февраля 2026
У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть Читать дальше 19 февраля 2026
Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец» Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец» Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше