Звезды «Бригады», «Шефа» и «Улиц разбитых фонарей» теперь Народные артисты России: кто получил награду от Президента

1 апреля 2026 19:35
Кадры из сериалов «Шеф», «Бригада», «Улицы разбитых фонарей»

Все мы этих актеров любим и ценим.

В России появились новые народные артисты — соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов и уже вызвал активное обсуждение в профессиональной среде и среди зрителей.

Звания получили актёры, которых знают все

В список вошёл Владимир Вдовиченков — актёр, которого зрители помнят по фильмам «Бумер» и сериалу «Бригада». Сегодня он служит в театре имени Вахтангова и преподаёт во ВГИКе, оставаясь заметной фигурой в профессии.

Вместе с ним звание получила Екатерина Гусева, известная широкой фильмографией, работой в театре Моссовета и ролью Кати Татариновой в «Норд-Осте», а также многолетним участием в программе «Романтика романса».

Среди награждённых — Юрий Кузнецов, которого массовый зритель по-прежнему ассоциирует с сериалом «Улицы разбитых фонарей». За почти 50 лет карьеры он снялся более чем в 180 проектах, закрепив за собой статус одного из самых узнаваемых актёров своего поколения.

От театра до сериалов

Отдельное внимание привлекло имя Андрея Чубченко — главного героя сериала «Шеф». В индустрии уже поздравили актёра с присвоением звания Народного артиста России, отметив его вклад в телевидение и театр.

Вместе с ним высокую награду получили дирижёр Феликс Арановский, актриса Татьяна Малькова, балерина Анна Одинцова и концертмейстер Ирина Соболева.

Кадры из сериалов «Шеф», «Бригада», «Улицы разбитых фонарей»
Екатерина Адамова
