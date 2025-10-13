После тяжелой болезни набрала вес и стала выглядеть иначе: свежее фото звезды «Улиц разбитых фонарей»

Анастасия Мельникова стала настоящей звездой «Улиц разбитых фонарей». Хрупкая брюнетка «разбавила» мужской коллектив и полюбилась зрителям.

Но сейчас, спустя много лет, в актрисе сложно узнать следовательницу Абдулову. Болезнь серьезно изменила ее внешность — подробности о своем состоянии Мельникова раскрыла на днях.

Болезнь Анастасии Мельниковой

Анастасия Мельникова недавно побывала в программе «Секрет на миллион». Там она объяснила Лере Кудрявцевой причину своих внешних перемен.

Несколько лет назад зрители стали замечать изменения в фигуре актрисы. Как выяснилось, это стало следствием серьезного заболевания.

Мельникова перенесла сложную операцию, после которой какое-то время пользовалась инвалидной коляской. Сейчас 56-летней актрисе удалось достичь ремиссии.

Однако ей приходится постоянно принимать гормональные препараты. Именно лечение вызвало набор веса и другие изменения во внешности. Прежняя стройность осталась в прошлом.

Свой точный диагноз актриса предпочитает не разглашать. Она хранит эту информацию в кругу самых близких людей, не открывая ее даже коллегам.

Анастасия Мельникова в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Анастасия Мельникова попала в сериал «Улицы разбитых фонарей» почти случайно. Ей предложили небольшую роль стажёра, изначально написанную для мужчины.

Однако актриса сумела убедить создателей проекта в необходимости женского персонажа. Так она стала полноправной частью команды «Ментов».

С первых дней съёмок Мельникова проявила необычайную принципиальность. Она отказывалась от дублёров, выполняя сложные сцены самостоятельно.

Актриса смело прыгала с парашютом и лично участвовала в опасных погонях. Она вела автомобиль на скорости за сто километров в час по заполненным улицам города, никогда не доверяя каскадёрам свои ключевые эпизоды.

