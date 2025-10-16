Меню
Киноафиша Статьи «Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»

«Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»

16 октября 2025 20:04
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

К игре актера нашлись претензии.

Сериал «Бар "Один звонок"» оставил противоречивые впечатления у публики. Сюжетную композицию проекта и истории в основе зрители чаще всего хвалили. Зато щедрая порция критики досталась актерам.

Имя исполнителя главной роли Данилы Козловского обычно не присутствовало в негативных отзывах аудитории. Но теперь его игру на экране резко отрицательно оценил известный журналист и шоумен.

Кушанашвили о Козловском

В своей авторской программе «Каково?» Отар Кушанашвили подверг резкой критике сериал, назвав его худшим проектом в своем зрительском опыте. Особое недоумение журналиста вызвала сцена с танцующим на барной стойке Данилой Козловским, после которого шоумен тут же захотел выключить картину.

Актерское мастерство Козловского Кушанашвили охарактеризовал весьма образно, сравнив его с уровнем школьной самодеятельности. Все эмоциональные проявления звезды экрана он описал как нарочитое кривляние.

«Ну это просто седьмой класс школы №15 города Кутаиси», — отметил с юмором журналист.

Парадоксальным образом наиболее убедительным в кадре оказался тиктокер Егор Шип. По оценке телеведущего, блогер продемонстрировал такую органичность, что сумел «переиграть» даже признанных мастеров, включая Оксану Акиньшину.

Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Отзывы зрителей

Но в Сети большинство пользователей заступились за актера. По их мнению, сериал оказался на редкость удачным, а Козловский стал его украшением.

«Козловский замечательно там смотрится. Там, где надо похохотала, а где-то прослезилась. Фильм отличный, необычный», «Хороший сериал, Козловский — молодец», «Козловский, Акиньшина, Ярмольник, Ильин и многие другие прекрасно сыграли свои роли, а вот второстепенные персонажи были так себе», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько серий у «Бара "Один звонок"» с Козловским.

Фото: Кадры из сериала «Бар "Один звонок"»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
