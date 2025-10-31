Меню
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой

31 октября 2025 17:09
Кадр из мультсериала «Звездные войны: Видения»

Авторы подчеркивали, что это самостоятельное произведение.  

29 октября стартовал уже 3 сезон анимационного проекта «Звездные войны: Видения». Принято считать, что картина является одним из лучших телешоу по франшизе на сегодняшний день.

Три новых эпизода фактически продолжают истории из предыдущих сезонов, причём один даже закладывает основу для следующего спин-оффа по «Звёздным Войнам». Но истинные фанаты саги не могут не отметить, что мультик не является каноном.

Сюжет «Звездных войн: Видения»

Анимационные студии из Японии, Индии, Великобритании, США и других стран переосмысляют события, разворачивающиеся во вселенной «Звездных войн». «Видения» — это сериал-антология, в котором каждый эпизод — это отдельная история, предлагающая альтернативный взгляд на хорошо известные фанатам франшизы сюжетные линии.

В проекте задействованы как знакомые персонажи — например, Дарт Вейдер, Боба Фетт и Джабба Хатт, — так и новые герои.

Кадр из мультсериала «Звездные войны: Видения»

Соответствие канону

Исполнительный продюсер Джеймс Уо недавно подтвердил, что ни один сезон «Звёздных Войн: Видений» не является каноничным. И даже присутствие на экране таких персонажей, как Боба Фетт и Джабба Хатт, не делает проект строгой частью франшизы.

«Обычно мы ищем оригинальные, свежие перспективы, чтобы "Видения" не превратились в некий проект "Что, если…" по "Звёздным Войнам"», — добавил продюсер.

«Звёздные Войны: Видения» дает возможность исследовать центральные темы и идеи франшизы, не испытывая необходимости соответствовать ранее установленным деталям. При всём при этом, проект созданы авторами, которые любят франшизу. Это означает, что многие истории тщательно спроектированы так, чтобы соответствовать хронологии «Звёздных Войн».

К примеру, действие эпизода «Ситх» происходит за 3000 лет до саги Скайуокеров, во время первой войны между джедаями и ситхами. А серия «Дуэль: Расплата» в 3 сезоне представляет новую фракцию джедаев, известную как Крестоносцы.

Это название будет знакомо многим поклонникам расширенной вселенной «Звездных Войн», поскольку Крестоносцы были частью мира игры «Рыцари старой республики».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов».

Фото: Кадры из мультсериала «Звездные войны: Видения»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
