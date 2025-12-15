Звезда «Зимней вишни» учит криминального героя говорить правильно — и это не шутка: что происходит в сериале «Великий и могучий»

Премьера сериала «Великий и могучий» состоялась 15 декабря в онлайн-кинотеатре Premier. В центре истории — Игорь, провинциальный криминальный «решала», привыкший закрывать проблемы быстро и грубо.
Всё меняется после случайного ДТП и знакомства с Лизой — дочерью мэра города. Ради этих отношений Игорю приходится принять неожиданное условие: научиться говорить правильно.
Любовь как причина пересобрать себя
Мать Лизы — жёсткая и принципиальная глава города — сразу даёт понять, что человек с речью, насыщенной ненормативной лексикой, в её семье появиться не может.
Для Игоря это не вопрос вкуса, а вопрос допуска в чужой мир, где решают не кулаки, а формулировки. Так русский язык становится не фоном, а обязательным испытанием.
Учительница и ученик из другого мира
Наставником героя становится Нина Владимировна Архангельская — строгий педагог, привыкший к дисциплине и правилам.
Именно она берётся за почти безнадёжную задачу: переучить взрослого человека, который не собирается отказываться от своего ремесла.
В результате учительница оказывается втянутой в цепочку рискованных и комичных ситуаций, где её знания классической литературы неожиданно работают лучше привычных схем Игоря.
Актёрский состав и тон
Ключевая фигура сериала — Елена Сафонова, для которой образ педагога становится смысловым центром истории.
Главную мужскую роль исполнил Семён Молоканов, в других ролях заняты Алёна Митрошина, Екатерина Ильина, Павел Стонт и Иван Батарев.
Режиссёр: Алексей Кокорин.
Первый сезон включает девять эпизодов.
