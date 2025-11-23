Меню
Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона

23 ноября 2025 21:02
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Актер поделился своим мнением о мастерстве режиссера.

Трилогия «Властелина колец» сделала исполнителей главных ролей настоящими звездами. Актеры получили шанс на выдающуюся карьеру и лучшие предложения от известных режиссеров.

Но, как выяснилось, далеко не все из Братства считают франшизу выдающейся. К примеру, Вигго Мортенсен был разочарован некоторыми фильмами серии.

Вигго Мортенсен о трилогии «Властелин колец»

Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна, считает первую часть трилогии — «Братство Кольца» — самой удачной. По его словам, в этом фильме сохранилась особая магия живых съемок. Актёр отмечал подлинную химию между исполнителями и реальные пейзажи, создававшие уникальную атмосферу.

А вот в последующих частях Питер Джексон стал активно использовать компьютерную графику.

«Та тонкая и едва уловимая энергетика потерялось в продолжениях», — заявил актер.

Особенное разочарование Мортенсена вызвало почти полное доминирование спецэффектов в «Двух крепостях» и «Возвращении короля». И цифровые технологии заметно потеснили живое исполнение.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Вигго Мортенсен в роли Арагона

Когда Питер Джексон начинал съемки «Властелина колец» в 1999 году, образ Арагорна уже существовал в его воображении. Изначально на эту роль планировали Дэниэла Дей Льюиса, но актер ответил решительным отказом. Переговоры также велись с Николасом Кейджем, Расселом Кроу и Вином Дизелем, пока выбор не пал на ирландца Стюарта Таунсенда.

Шесть недель актер погружался в мир Средиземья — осваивал верховую езду, фехтование и средневековые обычаи. Однако накануне старта съемок Джексон неожиданно уволил его. Официальной причиной назвали слишком юный вид актера для образа Странника, хотя ходили слухи о конфликте характеров режиссера и исполнителя.

Так судьба роли неожиданно повернулась к Вигго Мортенсену. Актер изначально не планировал участвовать в проекте, но его сын, страстный поклонник Толкина, уговорил отца принять предложение.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство Кольца» (2001), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
