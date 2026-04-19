Звезда «Универа» Мария Кожевникова раскрыла самый легкий способ похудения: надо только закрыть глаза

19 апреля 2026 09:54
Актриса знает, как быстро сбросить лишнее.

Когда мы видим знаменитостей на красных дорожках или в кадре, их безупречный внешний вид кажется результатом чуда или исключительно генетической удачи. Однако за кулисами киноиндустрии скрывается совершенно иная реальность: поддержание формы для большинства актёров — это не спонтанность, а строгая дисциплина, выстроенная вокруг личных секретов питания.

У многих звёзд экрана есть свои негласные правила, которые они редко афишируют. Первое и главное — это отказ от универсальных схем. То, что работает для одного исполнителя главной роли, может оказаться бесполезным или даже вредным для другого. Поэтому большинство кинодив предпочитают не модные диеты, а персонализированные системы или лайфхаки.

У известной по сериалу «Универ» Марии Кожевниковой есть собственный метод быстрого возвращения в форму. В интервью Общественной Службе Новостей актриса рассказала: если она замечает, что набрала лишний вес, первым делом начинает налаживать режим сна. По её словам, именно полноценный ночной отдых — залог стройной фигуры.

«Именно во время сна приходит в норму вся гормональная система, поэтому крайне нежелательно сидеть допоздна», — пояснила артистка.

Она призналась, что сама нередко сталкивается с проблемой сбитого графика, поэтому при появлении лишних килограммов в первую очередь обращает внимание именно на этот аспект.

Кожевникова также подчеркнула, что не меньшее значение имеет питание. Она регулярно сдаёт анализы, чтобы выяснить, каких микронутриентов организму недостаёт, и на основе этого подбирает витаминные комплексы. Кроме того, актриса не забывает о физической нагрузке — в тренировках она делает упор на кардиоупражнения.

Светлана Левкина
