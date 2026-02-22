Звезда «Улиц разбитых фонарей» обрушился с критикой на современные фильмы о войне: «Только спа-салонные лица»

Накануне 23 февраля в Сети неизменно поднимаются дискуссии об отечественных военных фильмах. Многие комментаторы считают, что советские картины о Великой Отечественной были эталоном, до которого не удалось дотянуться ни одной российской работе. Как выяснилось, с этим мнением согласны и актеры.

Актер Сергей Селин, известный по роли в «Улицах разбитых фонарей», откровенно высказался о современном российском кинематографе в программе «Историс. Откройте, Давид!» на Rutube. По его мнению, в стране напрочь разучились снимать качественное военное кино, причем эта тенденция наметилась еще в начале двухтысячных.

Селин обратил внимание на важную деталь: во времена Великой Отечественной войны на фронт уходили в основном мужики из деревень, и это накладывало отпечаток на восприятие тех событий.

«У них самые обыкновенные лица, которые очень близки к земле. Они предельно простые. А у нас в кино что? Только спа-салонные», — пояснил актер.

Сергей Селин не ограничился критикой в адрес актеров и обратил внимание на то, как в военных фильмах выглядят женщины. По его словам, накладные ресницы на актрисах в кадре смотрятся ужасно и напрочь убивают всякое правдоподобие.

При этом актер подчеркнул, что вовсе не требует заполнить эфир сплошным патриотическим кино. Такие ленты нужны, но они не должны становиться обязательной повинностью для зрителя. Главное, по мнению Селина, не растерять реализм. Иначе вместо честного рассказа о войне на экране получится просто фотосессия для глянца, где боевые действия служат лишь декорацией.