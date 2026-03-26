Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки

Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки

26 марта 2026 22:00
Анастасия Мельникова

Анастасия Мельникова заранее выделяет время для этого блюда.

Для Анастасии Мельниковой Пасха — это не просто календарная дата, а праздник, наполненный глубоким внутренним смыслом. С юных лет актриса придерживается постов, а в Светлое Христово Воскресенье неизменно стоит у плиты: печет куличи и готовит пасху вареную, следуя рецепту, который достался ей от прабабушки.

Приготовление

Главное правило, которого придерживается актриса, — использовать только натуральные продукты и никуда не спешить. За сутки до начала приготовления два килограмма творога заворачивают в марлю и дают стечь лишней жидкости.

На следующий день творог вместе с 2 пачками сливочного масла дважды пропускают через мясорубку.

В полученную массу добавляют пять желтков, 400 граммов сметаны, четыре стакана сахарного песка, а также изюм, домашние цукаты, миндальные орехи и ваниль.

Все ингредиенты смешивают и варят на паровой бане до появления первых пузырьков. После этого смесь остужают, перекладывают в форму, выстланную марлей, сверху ставят груз и убирают в холодильник.

Как актриса отмечает праздник

Праздничный день для Мельниковой начинается еще затемно — с поездки в храм. Пасха в ее семье — это не шумное застолье с обильными угощениями, а теплый семейный вечер: немного творожной пасхи, расписные яйца и легкий ужин.

Актриса убеждена, что каждая деталь, будь то угощение или сервировка, должна быть наполнена душевным теплом и особым смыслом, пишет Teleprogramma.pro.

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», Legion-Media
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Читать дальше 27 марта 2026
В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный Читать дальше 27 марта 2026
Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Читать дальше 26 марта 2026
«Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой «Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой Читать дальше 26 марта 2026
Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Читать дальше 26 марта 2026
Эту пасху всегда готовят дома у Кончаловского: Юлия Высоцкая делает угощение без яиц, но с фисташками Эту пасху всегда готовят дома у Кончаловского: Юлия Высоцкая делает угощение без яиц, но с фисташками Читать дальше 26 марта 2026
Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Читать дальше 25 марта 2026
Янковский теперь и в «Мосгазе»: сериал-хит с Черкасовым вышел на новый уровень Янковский теперь и в «Мосгазе»: сериал-хит с Черкасовым вышел на новый уровень Читать дальше 25 марта 2026
Зря все так ненавидели Каверина в «Бригаде»: скорее, злодей там Саша Белый Зря все так ненавидели Каверина в «Бригаде»: скорее, злодей там Саша Белый Читать дальше 25 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше