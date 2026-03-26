Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки

Анастасия Мельникова заранее выделяет время для этого блюда.

Для Анастасии Мельниковой Пасха — это не просто календарная дата, а праздник, наполненный глубоким внутренним смыслом. С юных лет актриса придерживается постов, а в Светлое Христово Воскресенье неизменно стоит у плиты: печет куличи и готовит пасху вареную, следуя рецепту, который достался ей от прабабушки.

Приготовление

Главное правило, которого придерживается актриса, — использовать только натуральные продукты и никуда не спешить. За сутки до начала приготовления два килограмма творога заворачивают в марлю и дают стечь лишней жидкости.

На следующий день творог вместе с 2 пачками сливочного масла дважды пропускают через мясорубку.

В полученную массу добавляют пять желтков, 400 граммов сметаны, четыре стакана сахарного песка, а также изюм, домашние цукаты, миндальные орехи и ваниль.

Все ингредиенты смешивают и варят на паровой бане до появления первых пузырьков. После этого смесь остужают, перекладывают в форму, выстланную марлей, сверху ставят груз и убирают в холодильник.

Как актриса отмечает праздник

Праздничный день для Мельниковой начинается еще затемно — с поездки в храм. Пасха в ее семье — это не шумное застолье с обильными угощениями, а теплый семейный вечер: немного творожной пасхи, расписные яйца и легкий ужин.

Актриса убеждена, что каждая деталь, будь то угощение или сервировка, должна быть наполнена душевным теплом и особым смыслом, пишет Teleprogramma.pro.