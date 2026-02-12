«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось?

Максима Матвеева в России любят давно и по-настоящему. За его спиной — почти два десятка лет в профессии, театральная школа, сложные роли и та самая внешность, которая заставляет зрительниц замереть у экрана.

Но до недавнего времени его имя редко звучало за пределами страны. Всё изменилось, когда в дело вступил TikTok.

Иностранные зрители открыли для себя Матвеева через вирусные нарезки. Особенно — кадры из «Анны Карениной», где он появляется в образе аристократа с безупречной выправкой и ледяным взглядом. И «Бесы», где его герой — уже совсем другой, нервный, страстный, опасно притягательный.

Эти фрагменты разлетелись по соцсетям, и комментарии под ними пестрят сообщениями на всех языках.