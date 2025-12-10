Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Эта история будет без меня — точно!»: Карина Разумовская отказалась сниматься во втором сезоне «Трассы» — чего тогда ждать от сериала?

«Эта история будет без меня — точно!»: Карина Разумовская отказалась сниматься во втором сезоне «Трассы» — чего тогда ждать от сериала?

10 декабря 2025 10:23
Кадр из сериала «Трасса»

Получается, продолжение будет о других героях?

Вскоре после оглушительного финала «Трассы», одного из лучших проектов 2024 года, стало известно о планируемом сиквеле. Но напрасно поклонники ожидали возвращения главной героини. На днях Карина Разумовская внесла ясность в этом вопросе.

Карина Разумовская в «Трассе 2»

Актриса Карина Разумовская официально заявила, что съёмки второго сезона сериала «Трасса» ее не касаются.

«Эта история будет без меня — точно!» — сообщила она в разговоре с изданием 7Дней.ru на одной из недавних премьер.

Конечно, новость разочарует поклонников актрисы, но в ней нет ничего неожиданного. В первом сезоне её персонаж был центральным для конкретной истории, которая, судя по всему, нашла своё завершение.

«Трасса 2», как и многие современные процедуралы, скорее всего, представит совершенно новое дело и расследование, а значит, и других ключевых героев.

Кадр из сериала «Трасса»

Второй сезон «Трассы»

Сиквел «Трассы» получил новый подзаголовок — «Вечная мерзлота». Это прямое указание на полную смену декораций. Вместо солнечных Минеральных Вод зрителей ждёт суровая северная тундра. По данным инсайдеров, действие перенесётся в районы, напоминающие Норильск, что автоматически сделает атмосферу сериала ещё мрачнее, тяжелее и беспощаднее.

Сценарий, как и в первый раз, пишет Олег Маловичко. Сам автор признаётся, что не планировал сиквел заранее — новая история сама «пришла в голову».

По его словам, так уже было с «Хрустальным», и так случилось с «Трассой»: нашёлся свежий творческий заход, и стало ясно, что есть ещё одна линия, которую стоит рассказать. Поэтому называть это франшизой не совсем верно — каждый сезон становится скорее самостоятельной антологией.

Главная интрига — это, конечно, сюжет. Его детали хранят в строжайшем секрете, но известно ключевое: в центре истории будет новая героиня, которую Маловичко описывает как «очень необычную». Таким образом, ставка делается не на продолжение линий персонажей первого сезона, а на абсолютно новую и самостоятельную драму.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто оказался маньяком в сериале «Трасса».

Фото: Кадры из сериала «Трасса»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сиквел «Красного шелка» будет настоящим блокбастером: раскрыт сюжет продолжения хита с Милошем Биковичем Сиквел «Красного шелка» будет настоящим блокбастером: раскрыт сюжет продолжения хита с Милошем Биковичем Читать дальше 10 декабря 2025
Легко затмит Фому из «Невского»: на НТВ приберегли особую премьеру с Паламарчуком — таким зрители его еще не видели Легко затмит Фому из «Невского»: на НТВ приберегли особую премьеру с Паламарчуком — таким зрители его еще не видели Читать дальше 9 декабря 2025
Зрители нашли главный ляп «Тайн следствия»: присмотритесь к Ковальчук и поймете, в чем дело Зрители нашли главный ляп «Тайн следствия»: присмотритесь к Ковальчук и поймете, в чем дело Читать дальше 7 декабря 2025
Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему? Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему? Читать дальше 11 декабря 2025
Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень» Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень» Читать дальше 11 декабря 2025
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 «8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 Читать дальше 11 декабря 2025
В Голливуде впервые снимут свою версию «Мастера и Маргариты»: кого сыграет в ленте Джонни Депп В Голливуде впервые снимут свою версию «Мастера и Маргариты»: кого сыграет в ленте Джонни Депп Читать дальше 11 декабря 2025
«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду «Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду Читать дальше 11 декабря 2025
Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше