Киноафиша Статьи Замечали, что Джаспер в «Сумерках» выглядит странно и даже нелепо? Актер объяснил, в чем дело – нам не казалось

23 ноября 2025 19:06
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»

По словам актера, в тот момент не было иного выбора.

Франшиза «Сумерки» регулярно сталкивалась с критикой за свой визуальный стиль. Особенное недоумение вызывали образы персонажей, их грим и порой необъяснимое поведение.

Настоящим мемом на долгие годы стал причудливый парик Джаспера Хейла из второй части саги. Лишь спустя годы актер Джексон Рэтбоун решился раскрыть секрет этой злополучной прически.

Джексон Рэтбоун о парике Джаспера

Джексон Рэтбоун наконец объяснил историю с париком Джаспера. Во время съемок «Новолуния» актер параллельно работал над проектом «Повелитель стихий». Для роли Сокки ему сделали особую стрижку, что и создало проблему.

«Пришлось использовать парик. Художники пытались максимально приблизить его к моим настоящим волосам, но получилось не очень», — посетовал актер.

Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»

Образ Джаспера

В дебютной части саги Рэтбоун появлялся со своими настоящими волосами, которые гримеры старались осветлить. Как признавался актер, его естественные кудри плохо поддавались укладке. Второй фильм запомнился особенно неудачным париком, вызвавшим волну шуток.

Для третьей части подобрали более удачный вариант, хотя он все равно выглядел неестественно. К съемкам заключительных картин создатели полностью отказались от искусственных волос. Рэтбоун снова вернулся к натуральной прическе.

Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури.

Фото: Кадры из фильмов «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (2012)
