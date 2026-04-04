Звезда «Следа» рассказала, почему это лучший сериал на ТВ: «Не смогут нас обойти»

4 апреля 2026 07:00
Ольга Копосова уверена в проекте.

Сериал «След» выходит на российских телеэкранах уже почти два десятилетия. Команда Федеральной экспертной службы с таким упорством раскрывает преступления в столице, что зрители давно потеряли счёт количеству выпущенных эпизодов. Для многих артистов этот проект стал трамплином к всенародной известности.

Благодаря роли Галины Рогозиной Ольга Копосова неожиданно для себя обрела звёздный статус, хотя уже и не надеялась на успешное актёрское будущее. Долгое время ей предлагали лишь эпизодические роли, а главной её профессией оставалась роль жены и матери. Сегодня же публика ассоциирует её прежде всего с этим сериалом.

К «Следу» актриса испытывает искреннюю признательность. Недавно она заявила, что никакой другой проект не сможет превзойти их шоу.

По словам Копосовой, съёмочная группа ежедневно трудится над созданием увлекательных сценариев и их захватывающего воплощения. Учитывая накопленный за 18 лет опыт, повторить успех сериала, по её мнению, будет крайне сложно.

«Мы снимаем интересные эпизоды, и наше шоу идёт уже 18 лет. Я считаю, что даже похожие проекты в этом жанре не смогут нас обойти», — поделилась звезда в интервью «Пятому каналу».

Она также добавила, что все актёры «Следа» за долгие годы настолько органично сжились со своими персонажами, что уже не мыслят себя без них.

Фото: Кадры из сериала «След»
Светлана Левкина
