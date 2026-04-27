Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное»

Звезда сериала «Разделение» Адам Скотт в беседе с журналом Variety приоткрыл завесу тайны: ему известна развязка шоу.

«Аудиторию ожидает нечто грандиозное. Сюжетных твистов будет предостаточно», — пообещал Скотт.

Создание третьего сезона еще официально не стартовало — с момента завершения записи последних серий минуло уже два с лишним года. Скотт отметил, что съёмочная группа непосредственно ждёт работы. Такие затяжные паузы между главами стали серьёзным испытанием для поклонников, но, вероятно, авторы используют это время для проработки всех деталей.

Бен Стиллер, который поставил добрую половину первых двух сезонов, на этот раз не окажется по ту сторону камеры, однако сохраняет тесную связь с проектом.

«Разделение» входит в число наиболее обсуждаемых телевизионных проектов. Сюжет вертится вокруг компании, внедрившей методику расщепления памяти сотрудников на служебную и личную.

Второй сезон стартовал год назад и оставил зрителей с ворохом неразгаданных тайн. Скотт проводит аналогию между атмосферой этого шоу и легендарным «Твин Пиксом», подмечая, что главная прелесть проекта — как раз в отсутствии всех готовых разгадок.