Русский English
Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное»

27 апреля 2026 19:00
Актер оставил намек.

Звезда сериала «Разделение» Адам Скотт в беседе с журналом Variety приоткрыл завесу тайны: ему известна развязка шоу.

«Аудиторию ожидает нечто грандиозное. Сюжетных твистов будет предостаточно», — пообещал Скотт.

Создание третьего сезона еще официально не стартовало — с момента завершения записи последних серий минуло уже два с лишним года. Скотт отметил, что съёмочная группа непосредственно ждёт работы. Такие затяжные паузы между главами стали серьёзным испытанием для поклонников, но, вероятно, авторы используют это время для проработки всех деталей.

Бен Стиллер, который поставил добрую половину первых двух сезонов, на этот раз не окажется по ту сторону камеры, однако сохраняет тесную связь с проектом.

«Разделение» входит в число наиболее обсуждаемых телевизионных проектов. Сюжет вертится вокруг компании, внедрившей методику расщепления памяти сотрудников на служебную и личную.

Второй сезон стартовал год назад и оставил зрителей с ворохом неразгаданных тайн. Скотт проводит аналогию между атмосферой этого шоу и легендарным «Твин Пиксом», подмечая, что главная прелесть проекта — как раз в отсутствии всех готовых разгадок.

Светлана Левкина
217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда 217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда Читать дальше 28 апреля 2026
Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Читать дальше 27 апреля 2026
Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям Читать дальше 27 апреля 2026
Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Читать дальше 27 апреля 2026
А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» Читать дальше 27 апреля 2026
Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть Читать дальше 27 апреля 2026
Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Читать дальше 27 апреля 2026
Хуже персонажа в «Мужиках!..» не найти: «Ненавижу ещё с тех времён» Хуже персонажа в «Мужиках!..» не найти: «Ненавижу ещё с тех времён» Читать дальше 26 апреля 2026
Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Читать дальше 25 апреля 2026
