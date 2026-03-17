Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая»

Киллиан Мёрфи снова примерил костюм легендарного гангстера Томаса Шелби ради съёмок в полном метре «Острые козырьки: Бессмертный человек». Как выяснилось, образ бирмингемского бандита сильно расходится с тем, к чему привык сам актёр в повседневной жизни. Тем не менее, ирландцу пришлось принять правила игры.

Культовая стрижка с выбритыми висками, ставшая одним из главных символов «Острых козырьков», до сих пор вызывает у актёра смешанные чувства. По словам Мёрфи, ему до сих пор удивительно, насколько широко этот образ разошёлся по миру. Со временем он научился относиться к экранной причёске проще, но признаётся: изначально она ему категорически не нравилась.