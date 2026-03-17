Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая»

Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая»

17 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Догадываетесь, о чем речь?

Киллиан Мёрфи снова примерил костюм легендарного гангстера Томаса Шелби ради съёмок в полном метре «Острые козырьки: Бессмертный человек». Как выяснилось, образ бирмингемского бандита сильно расходится с тем, к чему привык сам актёр в повседневной жизни. Тем не менее, ирландцу пришлось принять правила игры.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Культовая стрижка с выбритыми висками, ставшая одним из главных символов «Острых козырьков», до сих пор вызывает у актёра смешанные чувства. По словам Мёрфи, ему до сих пор удивительно, насколько широко этот образ разошёлся по миру. Со временем он научился относиться к экранной причёске проще, но признаётся: изначально она ему категорически не нравилась.

«Она по-настоящему уродливая, но у неё есть история. В те времена такие стрижки помогали бороться со вшами», — объяснил актёр, комментируя своё отношение к знаменитому образу.

Фото: Кадры из сериала «Острые козырьки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал «Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал Читать дальше 17 марта 2026
Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Такого еще не было: в третьем сезоне «Дома дракона» для зрителей готовят «эксперимент» — кажется, он касается принца Дейрона Таргариена Читать дальше 16 марта 2026
Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа Читать дальше 16 марта 2026
Реализм в «Больнице Питт» зашкаливает неслучайно: в команду актеров затесался настоящий медбрат Реализм в «Больнице Питт» зашкаливает неслучайно: в команду актеров затесался настоящий медбрат Читать дальше 16 марта 2026
Как Елена появилась в финале «Дневников вампира»: фанаты вывели жуткую теорию, которая меняет все Как Елена появилась в финале «Дневников вампира»: фанаты вывели жуткую теорию, которая меняет все Читать дальше 15 марта 2026
Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский Читать дальше 14 марта 2026
Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Читать дальше 18 марта 2026
В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают Читать дальше 18 марта 2026
Эта героиня «Ментовских войн» исчезла посреди сериала: не все зрители поняли, куда же пропала Мила Сорокина Эта героиня «Ментовских войн» исчезла посреди сериала: не все зрители поняли, куда же пропала Мила Сорокина Читать дальше 18 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше