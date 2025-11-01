Меню
Звезда оригинального «Бегущего человека» посмотрел новый ремейк и не стал молчать: вот что Шварценеггер сказал своему «преемнику»

1 ноября 2025 14:15
Кадр из фильма «Бегущий человек»

Актер сделал коллеге важное предупреждение.

Глен Пауэлл, звезда грядущего ремейка «Бегущего человека», признался, что работа над фильмом потребовала от него колоссальной физической отдачи. После завершения съемок актер счел необходимым лично показать результат Арнольду Шварценеггеру — настоящей иконе жанра.

И у легендарного артиста, который сыграл в оригинальной ленте 1987 года по роману Стивена Кинга, сложилось весьма определенное мнение о новой картине.

Шварценеггер о новом «Бегущем человеке»

В интервью ScreenRant Глен Пауэлл поделился подробностями разговора со Шварценеггером. По словам актера, легенда боевиков остался в полном восторге от новой экранизации. Особенно его впечатлило, как создателям удалось передать дух оригинального романа Стивена Кинга.

«Он был искренне взволнован тем, как мы интерпретировали книгу. Постоянно повторял: "Это невероятно"», — отметил Пауэлл.

Шварценеггер, сыгравший в классической версии 1987 года, признал, что та картина стала, вероятно, самым жестким проектом в его карьере. В общении с Пауэллом он предупредил, что съемки еще надолго оставят после себя болезненное впечатление.

Это предсказание напрямую связано с экстремальными физическими нагрузками на съемочной площадке. Пауэлл подтвердил, что работа над трюками потребовала от него полной самоотдачи и действительно оказалась изматывающей.

Кадр из фильма «Бегущий человек»

Сюжет фильма «Бегущий человек»

В основе сюжета «Бегущего человека» — история простого рабочего Бена Ричардса, оказавшегося в безвыходной ситуации. Чтобы оплатить лечение тяжелобольной дочери, он добровольно становится участником смертельного шоу. Правила просты и беспощадны: «бегунам» нужно продержаться месяц, ускользая от профессиональных киллеров.

Трансляция противостояния собирает у экранов миллионы зрителей. Призовой фонд увеличивается с каждым днем, но шансы на выживание остаются мизерными. Однако отчаянная решимость Бена превращает его в непредсказуемого противника.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему финал «Бегущего человека» с Пауэллом пришлось менять.

Фото: Кадры из фильмов «Бегущий человек» (1987), «Бегущий человек» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
