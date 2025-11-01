Звезда оригинального «Бегущего человека» посмотрел новый ремейк и не стал молчать: вот что Шварценеггер сказал своему «преемнику»

Глен Пауэлл, звезда грядущего ремейка «Бегущего человека», признался, что работа над фильмом потребовала от него колоссальной физической отдачи. После завершения съемок актер счел необходимым лично показать результат Арнольду Шварценеггеру — настоящей иконе жанра.

И у легендарного артиста, который сыграл в оригинальной ленте 1987 года по роману Стивена Кинга, сложилось весьма определенное мнение о новой картине.

Шварценеггер о новом «Бегущем человеке»

В интервью ScreenRant Глен Пауэлл поделился подробностями разговора со Шварценеггером. По словам актера, легенда боевиков остался в полном восторге от новой экранизации. Особенно его впечатлило, как создателям удалось передать дух оригинального романа Стивена Кинга.

«Он был искренне взволнован тем, как мы интерпретировали книгу. Постоянно повторял: "Это невероятно"», — отметил Пауэлл.

Шварценеггер, сыгравший в классической версии 1987 года, признал, что та картина стала, вероятно, самым жестким проектом в его карьере. В общении с Пауэллом он предупредил, что съемки еще надолго оставят после себя болезненное впечатление.

Это предсказание напрямую связано с экстремальными физическими нагрузками на съемочной площадке. Пауэлл подтвердил, что работа над трюками потребовала от него полной самоотдачи и действительно оказалась изматывающей.

Сюжет фильма «Бегущий человек»

В основе сюжета «Бегущего человека» — история простого рабочего Бена Ричардса, оказавшегося в безвыходной ситуации. Чтобы оплатить лечение тяжелобольной дочери, он добровольно становится участником смертельного шоу. Правила просты и беспощадны: «бегунам» нужно продержаться месяц, ускользая от профессиональных киллеров.

Трансляция противостояния собирает у экранов миллионы зрителей. Призовой фонд увеличивается с каждым днем, но шансы на выживание остаются мизерными. Однако отчаянная решимость Бена превращает его в непредсказуемого противника.

