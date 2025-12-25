Меню
Киноафиша Статьи Журавлев назвал фильмы, которые смотрит каждый Новый год: сразу после Гайдая и «Властелина колец» — марафон сериала-хита от ВВС

25 декабря 2025 18:00
Кадр из фильма «Ёлки 12»

У Дмитрия Журавлева необычная кинопрограмма.

В прокате идут «Ёлки 12», которые собрали на площадке не только некоторых прежних звезд франшизы, но и ноичков. Одним из последних является комик Дмитрий Журавлев.

Это уже не его первый актерский опыт, юморист активно строит карьеру на экране. К кино он всегда относился с большим вниманием и уважением, у комика имеются и любимые новогодние ленты.

Дмитрий Журавлев признался, что в его личном топе есть как советские и российские картины, так и зарубежные. Начинает он новогодний марафон с «Карнавальной ночи» и комедий Леонида Гайдая.

Затем наступает черед голливудской фэнтези-классики — «Гарри Поттера», «Властелина колец».

«Я почему-то каждый год не пропускаю и смотрю заново весь «Шерлок» с Камбербэтчем, уже связан для меня с праздником этот сериал», — рассказал актер в интервью Кино.Mail.

Кадр из сериала «Шерлок»

Завершают эту кинопрограмму советские «Вечера на хуторе близ Диканьки».

А вот «Иронию судьбы» Журавлев не жалует

«Я не сильно включаюсь, когда жена смотрит вот это все про любовь», — признался артист.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали новогодние «Ёлки 12».

Фото: Кадры из фильма «Ёлки 12» (2025), сериала «Шерлок»
Светлана Левкина
