Журавлев назвал фильмы, которые смотрит каждый Новый год: сразу после Гайдая и «Властелина колец» — марафон сериала-хита от ВВС

В прокате идут «Ёлки 12», которые собрали на площадке не только некоторых прежних звезд франшизы, но и ноичков. Одним из последних является комик Дмитрий Журавлев.

Это уже не его первый актерский опыт, юморист активно строит карьеру на экране. К кино он всегда относился с большим вниманием и уважением, у комика имеются и любимые новогодние ленты.

Дмитрий Журавлев признался, что в его личном топе есть как советские и российские картины, так и зарубежные. Начинает он новогодний марафон с «Карнавальной ночи» и комедий Леонида Гайдая.

Затем наступает черед голливудской фэнтези-классики — «Гарри Поттера», «Властелина колец».

«Я почему-то каждый год не пропускаю и смотрю заново весь «Шерлок» с Камбербэтчем, уже связан для меня с праздником этот сериал», — рассказал актер в интервью Кино.Mail.

Завершают эту кинопрограмму советские «Вечера на хуторе близ Диканьки».

А вот «Иронию судьбы» Журавлев не жалует

«Я не сильно включаюсь, когда жена смотрит вот это все про любовь», — признался артист.

