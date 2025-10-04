Меню
Звезда нового «Монстра» рассказал, как готовился к роли маньяка: красавчика Хэннема на экране не узнать

Звезда нового «Монстра» рассказал, как готовился к роли маньяка: красавчика Хэннема на экране не узнать

4 октября 2025 14:44
Кадр из сериала «Монстр: История Эда Гейна»

Актеру пришлось измениться не только внешне, но и внутренне.

На платформе Netflix вышел третий сезон сериала «Монстры». Он рассказывает о серийном убийце Эде Гейне.

Все восемь серий нового сезона уже доступны зрителям. Каждая из них длится примерно час.

Главной звездой эпизодов стал исполнитель главной роли. Красавчика Чарли Ханнэма очень сложно узнать в роли маньяка: ему пришлось измениться не только внешне, но и внутренне.

Как готовился к роли Чарли Ханнэм

Чарли Ханнэм поделился деталями подготовки к своей самой мрачной роли. Актер признался, что для достоверного образа ему потребовалось сбросить вес.

И без того стройный Ханнэм похудел примерно на 13 килограммов. Он объяснил это необходимостью внешнего соответствия.

«Гейн был очень худым, даже истощенным человеком, и мне нужно было выглядеть также», пояснил актер.

Кадр из сериала «Монстр: История Эда Гейна»

Чарли Ханнэм о роли в сериале «Монстр: История Эда Гейна»

По словам актера, создатели проекта сознательно отошли от демонстрации жестоких преступлений. Вместо этого они попытались понять мотивы поступков своего героя.

«Все знают, что он совершил. Нас же интересовало, почему он это сделал. Мы искали истину», — пояснил актер.

Особое значение Ханнэм придал отношениям Гейна с матерью. Она постоянно внушала сыну, что хотела бы вместо него дочь.

«Это точно повлияло на мое исполнение. Мы показывали человека, который безуспешно пытался стать тем, о ком мечтала его мать», — отметил он.

Несмотря на тяжелый материал, актер не назвал работу эмоционально истощающей. Хотя съемки сложно назвать «развлечением», для него они стали ярким и насыщенным опытом.

«Сам процесс был вдохновляющим. Мы гордились своей работой и чувствовали ее важность», — поделился Ханнэм.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что уже выбран персонаж для четвертого сезона проекта.

Фото: Кадры из сериала «Монстр: История Эда Гейна»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
