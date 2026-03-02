Меню
Киноафиша Статьи Звезда нового «Короля и Шута» рассказал, что посоветовал ему Князь перед съемками: «Были долгие и личные беседы»

2 марта 2026 09:25
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Актер несколько раз встречался и разговаривал с музыкантом.

Фильм «Король и Шут. Навсегда» вышел как логичное продолжение сериала, который громко заявил о себе в 2023 году. Действие на этот раз разворачивается не столько в реальности, сколько в фантастическом мире, собранном из образов и сюжетов песен группы.

Одного из главных героев, Князя, сыграл молодой Влад Коноплёв, и, как выяснилось, с задачей вжиться в роль ему помогал не кто-нибудь, а сам фронтмен «Короля и Шута».

Влад Коноплев в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Влад Коноплёв, которому досталась роль Князя, несколько раз встречался с Андреем Князевым ещё на этапе подготовки. И, как признаётся актёр, никаких скучных лекций или жёстких инструкций не было.

«Не могу вспомнить каких-то конкретных наставлений — это были скорее долгие и личные беседы», — поделился Коноплев с Пятым каналом.

Из них актер вынес один главный урок: надо уметь отключать внутреннего контролёра, который вечно требует правильности и мешает живому творчеству.

Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Сюжет фильма «Король и Шут. Навсегда»

Завоевав столицу, Горшок, Князь и Шут отправляются колесить по фэнтезийным просторам, где каждый уголок населён героями их собственных песен. Но идиллии грозит беда: армия мертвецов под предводительством Некроманта идёт по следу Вдовы.

Сам злодей, безумец и преступник, к тому же безнадёжно влюблённый в эту женщину, надеется с её помощью завершить таинственный ритуал, который перевернёт всё.

Фото: Кадры из фильма «Король и Шут. Навсегда» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
