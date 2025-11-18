Меню
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский

Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский

18 ноября 2025 22:00
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Эль Фаннинг никому не советует смотреть эту картину.

На счету 27-летней Эль Фаннинг 74 работы в кино. От трогательной блондинки, стереотипной принцессы из «Малефисенты», она уже давно превратилась в разностороннюю звезду, попробовав себя и в комедии, и в драме.

А в новинке «Хищник: Планета смерти» Эль Фаннинг оказалась и посреди триллера. Как рассказала актриса, она гордится каждой своей работой в кино, кроме одной. И речь о фильме 2010 года «Щелкунчик и Крысиный Король», который снял Андрей Кончаловский.

Сюжет фильма «Щелкунчик и Крысиный Король»

Вена 1920 года становится фоном для удивительной истории. Девятилетняя Мэри и ее брат Макс получают от дяди Альберта волшебные подарки. Среди игрушек оказывается загадочный Щелкунчик по имени Энси, который внезапно оживает.

Он знакомит девочку с таинственным миром, скрытым от человеческих глаз. Здесь живут говорящие игрушки, Снежная Фея, но царит ужасный Крысиный Король.

Этот жестокий тиран ненавидит всех людей. Его могущественная мать когда-то превратила Энси в Щелкунчика, а теперь их крысиная армия держит в страхе весь волшебный мир.

Кадр из фильма «Щелкунчик и Крысиный Король»

Эль Фаннинг о фильме «Щелкунчик и Крысиный Король»

Эль Фаннинг сыграла главную роль в экранизации «Щелкунчика» от Андрея Кончаловского. В проекте также участвовали Юлия Высоцкая, Джон Туртурро и другие известные актеры.

Однако фильм получил разгромные оценки — на Rotten Tomatoes у него позорные 0% рейтинга. А на IMDb пользователи поставили сказке 4,1.

Сама актриса тоже не рекомендует смотреть эту картину.

«Не надо это видеть. Да я и сама ее даже не смотрела. Я была маленькой девочкой и никакого отношения к этому не имею»,добавила Фаннинг.

По мнению актрисы, странное сочетание классического сюжета с 3D-эффектами не сработало. Даже звездный состав не смог спасти проект от провала.

И зрители в Сети с мнением звезды согласны.

«Смотрела в кино, ушла с фильма», «Мы ушли минут через 20 после начала фильма, потому что грим и озвучка персонажей, изображающих мышей, и общее впечатление от происходящего на экране вызывали отвращение», «Досмотреть эту дребедень не смогла до конца», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа.

Фото: Кадры из фильмов «Хищник: Планета смерти» (2025), «Щелкунчик и Крысиный Король» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
