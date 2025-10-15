Морфеус выбрал любимый сиквел «Матрицы»: фанаты с ним не согласны – у фильма только 6,7

Меню
15 октября 2025 09:25
Кадр из фильма «Матрица: Революция»

Зрители невысоко оценили картину.

Создание сиквелов для франшизы «Матрица» всегда было сложной задачей. Первый фильм 1999 года, снятый Вачовски, стал настоящей легендой в жанре киберпанк.

Однако все последующие части франшизы столкнулись с определёнными трудностями. Каждое продолжение вызывало неоднозначную реакцию у зрителей и критиков.

Несмотря на бесспорное влияние оригинала, следующие фильмы серии так и не смогли повторить его оглушительный успех

Франшиза «Матрица»

После культовой первой «Матрицы» зрители увидели два продолжения — «Матрицу: Перезагрузку» и «Матрицу: Революцию». Спустя много лет франшиза неожиданно получила развитие благодаря «Матрице: Воскрешение».

Проект 2021 года собрал неполный состав оригинальной трилогии. Однако Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь воплотили своих персонажей. Они повторили роли Нео и Тринити.

Новая картина расширила вселенную «Матрицы», но вызвала неоднозначные оценки и точно не стала любимым сиквелом фанатов.

Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Любимый сиквел Лоренса Фишберна

Лоренс Фишберн, создавший образ Морфеуса, на днях в интервью поделился личными предпочтениями. Актер признался, что особенно ценит среди сиквелов фильм «Матрица: Революция».

«Мы понимали, что участвуем в чём-то новаторском», — сказал актер.

Фишберн выделил несколько запоминающихся моментов из третьей части. Его впечатлила сцена, где ослепший Нео сохранил способность воспринимать мир. Также актер отметил эмоциональное путешествие героев в город машин.

Исполнитель роли Морфеуса убежден в огромном влиянии трилогии. Он считает, что ни один современный фантастический боевик не избежал ее воздействия. Фишберн прямо заявил: без «Матрицы» не существовало бы даже кинематографической вселенной Marvel.

Интересно, что актер не вернулся к роли в четвертой части. Его персонажа сыграл Яхья Абдул-Матин II, представивший обновленную версию Морфеуса. Точные причины такого кастинга остаются нераскрытыми.

Кстати, фанаты с выбором Фишберна не согласны. У «Матрицы: Революция» только 6,7 на IMDb, а вот у другого сиквела, «Матрица: Перезагрузка», 7,2.

Ранее портал «Киноафиша» писал про ляпы в оригинальном фильме.

Фото: Кадры из фильмов «Матрица: Перезагрузка» (2003), «Матрица: Революция» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
