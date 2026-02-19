Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу»

90-е был непростым временем. Неудивительно, что сейчас столько сериалов, посвященных той эпохе — в основном, мрачных и криминальных. Актеры, заставшие тот период детьми, тоже часто делятся довольно жуткими воспоминаниями. Как выяснилось, от попадания в плохую компанию не был застрахован никто.

Антон Хабаров, который играет в сериале «Казанова», родом из Балашихи. И 90-е там были не просто фоном, а самой что ни на есть реальностью. Актёр вспоминает, как открывались первые палатки, и вокруг них кипели страсти.

«Помню, как один из соседей не выжил. Его убили, оставили только ухо на снегу», — рассказал актер в интервью проекту «вМесте».

Антон Хабаров рос в обычной семье: отец работал на заводе, мама — воспитательницей в детском саду. Но порядки 90-х не обошли и их дом.

Подростком он попал в компанию, где быстро поняли, что мальчик сгодится для дела. Ему поручили вскрыть чужую машину. То ли угнать, то ли обчистить — детали уже были не так важны.

Но вскрыть не получилось: хозяин авто заметил шум и погнался за мальчишками. Испугался Хабаров так, что наутро твёрдо решил завязать.

Из компании вышел на удивление спокойно — его не били, не угрожали. Хотя родители готовились к худшему: отец даже собирал коллег с работы, чтобы идти разбираться. Но эта помощь не понадобилась.