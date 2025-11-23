Звезда «Игры престолов» станет шпионкой в Москве 1970-х: необычный сериал расскажет о «пони» в разгар Холодной войны

Интерес американских кинематографистов к СССР не утихает. Сейчас в производстве уже находится шпионский проект о Москве 1970-х. И главную роль там сыграла Эмилия Кларк.

Сюжет сериала «Пони»

В центре сюжета «Пони» — Москва периода Холодной войны, 1977 год. Две ничем не примечательные сотрудницы американского посольства, которых в разведкругах именуют «пони» (persons of no interest — «люди вне подозрения»), неожиданно становятся ключевыми фигурами в опасной операции.

После таинственной гибели супругов героини вынуждены погрузиться в мир шпионажа. Би, выросшая в семье советских эмигрантов, полагается на аналитический ум и знание русского языка. Ее напарница Твайла, уроженка американской глубинки, действует напролом благодаря своему упрямству.

Им предстоит распутать сложный клубок заговора эпохи противостояния сверхдержав и докопаться до правды о гибели их мужей.

Выход сериала «Пони»

Шпионский триллер дебютирует на платформе Peacock 15 января. Восемь серий первого сезона представит яркий дуэт: Эмилия Кларк, известная по «Игре престолов», перевоплотилась в аналитичную Би, а Хейли Лу Ричардсон предстанет в роли прямолинейной Твайлы.

