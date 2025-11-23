Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Игры престолов» станет шпионкой в Москве 1970-х: необычный сериал расскажет о «пони» в разгар Холодной войны

Звезда «Игры престолов» станет шпионкой в Москве 1970-х: необычный сериал расскажет о «пони» в разгар Холодной войны

23 ноября 2025 06:29
Кадр из сериала «Пони»

Эмилия Кларк получила главную роль.

Интерес американских кинематографистов к СССР не утихает. Сейчас в производстве уже находится шпионский проект о Москве 1970-х. И главную роль там сыграла Эмилия Кларк.

Сюжет сериала «Пони»

В центре сюжета «Пони» — Москва периода Холодной войны, 1977 год. Две ничем не примечательные сотрудницы американского посольства, которых в разведкругах именуют «пони» (persons of no interest — «люди вне подозрения»), неожиданно становятся ключевыми фигурами в опасной операции.

После таинственной гибели супругов героини вынуждены погрузиться в мир шпионажа. Би, выросшая в семье советских эмигрантов, полагается на аналитический ум и знание русского языка. Ее напарница Твайла, уроженка американской глубинки, действует напролом благодаря своему упрямству.

Им предстоит распутать сложный клубок заговора эпохи противостояния сверхдержав и докопаться до правды о гибели их мужей.

Кадр из сериала «Пони»

Выход сериала «Пони»

Шпионский триллер дебютирует на платформе Peacock 15 января. Восемь серий первого сезона представит яркий дуэт: Эмилия Кларк, известная по «Игре престолов», перевоплотилась в аналитичную Би, а Хейли Лу Ричардсон предстанет в роли прямолинейной Твайлы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как в СССР сняли свою «Планету обезьян».

Фото: Кадры из сериала «Пони»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона Читать дальше 23 ноября 2025
Замечали, что Джаспер в «Сумерках» выглядит странно и даже нелепо? Актер объяснил, в чем дело – нам не казалось Замечали, что Джаспер в «Сумерках» выглядит странно и даже нелепо? Актер объяснил, в чем дело – нам не казалось Читать дальше 23 ноября 2025
Одна пуля по колесам, и никакой «Скорости» бы не было: в Сети нашли оправдание для героя Киану Ривза в культовом боевике Одна пуля по колесам, и никакой «Скорости» бы не было: в Сети нашли оправдание для героя Киану Ривза в культовом боевике Читать дальше 22 ноября 2025
В будущих «Мстителях» появится любимый супергерой нулевых? Инсайдеры раскрыли самый громкий камбэк десятилетия В будущих «Мстителях» появится любимый супергерой нулевых? Инсайдеры раскрыли самый громкий камбэк десятилетия Читать дальше 21 ноября 2025
«“Битва за битвой” довела меня до слез»: звезда «Гладиатора 2» рассказал, какой момент фильма с Ди Каприо буквально добил его в зале «“Битва за битвой” довела меня до слез»: звезда «Гладиатора 2» рассказал, какой момент фильма с Ди Каприо буквально добил его в зале Читать дальше 24 ноября 2025
Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом Читать дальше 24 ноября 2025
3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал 3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал Читать дальше 23 ноября 2025
Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером Читать дальше 23 ноября 2025
У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара» У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара» Читать дальше 23 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше