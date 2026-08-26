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Киноафиша Статьи Звезда «Игры престолов» станет магом в новом «Гарри Поттере»: фанаты в отчаянии и требуют отмены — «Это мискаст»

Звезда «Игры престолов» станет магом в новом «Гарри Поттере»: фанаты в отчаянии и требуют отмены — «Это мискаст»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Решение зрители не поддержали.

«Игра престолов» и «Гарри Поттер» неожиданно окажутся связаны через одного актёра. Кит Харингтон, знакомый зрителям по роли Джона Сноу, присоединился к новой экранизации истории о юном волшебнике и сыграет Златопуста Локонса. Причём актёр заменит Николаса Холта, которого ранее планировали увидеть в этой роли.

Для Харингтона это новый шаг в большое фэнтези после нескольких лет, проведённых в мире Вестероса. Теперь ему предстоит сменить облик гордого бастарда Старков (и тайного Таргариена) на образ самовлюблённого волшебника. И не все рады этому касту.

Детали

Кит Харингтон пополнил актёрский состав нового сериала по «Гарри Поттеру». Звезда «Игры престолов», где он сыграл Джона Сноу, получил роль Златопуста Локонса. Ранее этого персонажа должен был воплотить Николас Холт, но актёр отказался от участия из-за занятости в других проектах.

С историей о Гарри Поттере Харингтон знаком давно. Актёр рассказывал, что начал читать книги Джоан Роулинг ещё подростком.

Локонс появится во втором сезоне. Производство продолжения должно стартовать осенью, а премьера первого сезона ожидается 25 декабря.

Мнения фанатов

Но такой выбор понравился далеко не всем поклонникам «Гарри Поттера». В оригинальных фильмах Златопуст Локонс был одним из самых ярких второстепенных персонажей — самовлюблённым, смешным и немного нелепым. Кеннет Брана сумел сделать его настолько харизматичным, что образ до сих пор хорошо помнят даже спустя годы.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната»

На этом фоне Кит Харингтон кажется неожиданным кандидатом. Зрители привыкли видеть актёра в более сдержанных и суровых ролях. Поэтому часть фанатов сомневается, сможет ли он передать ту смесь самодовольства и обаяния, которая была у Локонса в исполнении Браны.

«Кит отличный актёр, но Локонс — это совсем не Джон Сноу. Пока вообще не представляю его в этой роли», «Харингтон никакой. Это мискаст», — пишут в Сети.

Кстати, Харингтон ранее уже исполнял роль Златопуста Локонса. Он озвучил персонаж в аудиокниге «Гарри Поттер: Выпуск с полным составом актеров», вышедшей в 2025 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и тайная комната» (2002), сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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