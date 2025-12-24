«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон навсегда вошёл в историю как герой культового фэнтези-сериала. А в мире полного метра абсолютным «королём рейтингов» и зрительских симпатий остаётся другая эпопея — история о Гарри Поттере.

Как выяснилось, актёр сам внимательно прочитал все книги и посмотрел каждую экранизацию про волшебника. И к одной из картин у него накопилось много вопросов.

Кит Харингтон про Гарри Поттера

Кит Харингтон поделился, что финал картины «Гарри Поттера и Кубок огня» получился сильным, но вот сам Турнир трёх волшебников вызвал у него вопросы с точки зрения логики.

«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно для зрителей, правда? Кроме первого испытания с драконом, остальные два проходят под водой, где ничего не видно, и в лабиринте, куда вообще не заглянешь. Так зачем тогда собирать всю школу на такое событие?» — удивляется актёр.

Мнение зрителей

Слова Кита Харингтона мгновенно нашли отклик среди фанатов в соцсетях, снова раздув давние споры вокруг «Кубка огня». Одни зрители стали перечислять логические нестыковки, другие — пытались найти оправдания для создателей фильма.

«Идея турнира звучит грандиозно, но на практике всё выглядит странно. Правила, кажется, существуют лишь для того, чтобы их нарушить. Возрастное ограничение легко обходится ради Гарри, а баллы жюри выставляются скорее по настроению, чем по понятным критериям», — пишут пользователи.

Многие соглашаются, что проблема кроется в адаптации. Четвёртая книга была самой объёмной, и чтобы ужать её в фильм, пришлось пожертвовать многим. Исчезли целые сюжетные линии, второстепенные персонажи. Ключевое испытание в лабиринте тоже стало гораздо короче и проще.

В итоге фильм, хоть и сохранил главные повороты, для многих поклонников остаётся поверхностным.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько раз Поттер использовал Непростительные.