Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере

«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно»: Кит Карингтон назвал худшую фильм о Гарри Поттере

24 декабря 2025 07:00
Кит Харингтон

Эту книгу адаптировать для экрана было непросто.  

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон навсегда вошёл в историю как герой культового фэнтези-сериала. А в мире полного метра абсолютным «королём рейтингов» и зрительских симпатий остаётся другая эпопея — история о Гарри Поттере.

Как выяснилось, актёр сам внимательно прочитал все книги и посмотрел каждую экранизацию про волшебника. И к одной из картин у него накопилось много вопросов.

Кит Харингтон про Гарри Поттера

Кит Харингтон поделился, что финал картины «Гарри Поттера и Кубок огня» получился сильным, но вот сам Турнир трёх волшебников вызвал у него вопросы с точки зрения логики.

«Ведь если подумать, это же совсем незрелищно для зрителей, правда? Кроме первого испытания с драконом, остальные два проходят под водой, где ничего не видно, и в лабиринте, куда вообще не заглянешь. Так зачем тогда собирать всю школу на такое событие?» — удивляется актёр.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

Мнение зрителей

Слова Кита Харингтона мгновенно нашли отклик среди фанатов в соцсетях, снова раздув давние споры вокруг «Кубка огня». Одни зрители стали перечислять логические нестыковки, другие — пытались найти оправдания для создателей фильма.

«Идея турнира звучит грандиозно, но на практике всё выглядит странно. Правила, кажется, существуют лишь для того, чтобы их нарушить. Возрастное ограничение легко обходится ради Гарри, а баллы жюри выставляются скорее по настроению, чем по понятным критериям», — пишут пользователи.

Многие соглашаются, что проблема кроется в адаптации. Четвёртая книга была самой объёмной, и чтобы ужать её в фильм, пришлось пожертвовать многим. Исчезли целые сюжетные линии, второстепенные персонажи. Ключевое испытание в лабиринте тоже стало гораздо короче и проще.

В итоге фильм, хоть и сохранил главные повороты, для многих поклонников остаётся поверхностным.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько раз Поттер использовал Непростительные.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов», фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только в этом фильме у агента 007 не было постельных сцен: неужели русская актриса дала от ворот поворот Джеймсу Бонду? Только в этом фильме у агента 007 не было постельных сцен: неужели русская актриса дала от ворот поворот Джеймсу Бонду? Читать дальше 23 декабря 2025
«Нолан что, снимает продолжение "Тёмного рыцаря"?»: в будущем фильме Нолана нашли копию Бэтмена (фото) «Нолан что, снимает продолжение "Тёмного рыцаря"?»: в будущем фильме Нолана нашли копию Бэтмена (фото) Читать дальше 22 декабря 2025
В мотеле Бейтса отдохнуть не получится: после закрытия сериала все декорации тщательно уничижили — в отличие от Хичкока В мотеле Бейтса отдохнуть не получится: после закрытия сериала все декорации тщательно уничижили — в отличие от Хичкока Читать дальше 22 декабря 2025
Джордж Мартин назвал лучшего дракона, появлявшегося на экранах: это не Дрогон, и даже не Вхагар из «Дома дракона» Джордж Мартин назвал лучшего дракона, появлявшегося на экранах: это не Дрогон, и даже не Вхагар из «Дома дракона» Читать дальше 21 декабря 2025
Самую страшную книгу Кинга наконец-то экранизируют: писатель не мог уснуть после нее, а теперь не смогут и зрители Самую страшную книгу Кинга наконец-то экранизируют: писатель не мог уснуть после нее, а теперь не смогут и зрители Читать дальше 20 декабря 2025
Демон Валак из хоррора «Монахиня» не выдумка, а вполне реальная история: есть даже место на карте, где его видели Демон Валак из хоррора «Монахиня» не выдумка, а вполне реальная история: есть даже место на карте, где его видели Читать дальше 25 декабря 2025
Лишь под конец в «Гачиакуте» появилась Адская Стража: объясняем, кто это, и почему они важны для сюжета аниме Лишь под конец в «Гачиакуте» появилась Адская Стража: объясняем, кто это, и почему они важны для сюжета аниме Читать дальше 25 декабря 2025
Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Читать дальше 24 декабря 2025
Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году Читать дальше 24 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше