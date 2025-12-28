Звезда «Хрустального» и «Трассы» Таисия Калинина раскрыла свой сериальный ТОП: «На "Уэнсдэй" я запала, а еще – на "Бар “Один звонок”". Я в восторге"»

Меню
28 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Трасса»

Даже с таким серьезным графиком съемок у актрисы есть время глянуть что-то новое и популярное.

У Таисьи Калининой сейчас тот редкий момент, когда карьера идет быстрее, чем успевают привыкнуть зрители. За последние годы у нее — «Хрустальный», «Трасса», «Пальма 2», «Олдскул», «Как приручить лису», «Тоннель».

В двадцать лет это звучит почти неправдоподобно, но в ее фильмографии уже около сорока проектов и роли, которые обычно достаются куда более опытным актрисам.

«Киноафиша» поговорила с Калининой не только о съемках и новых работах, но и о том, что она сама смотрит, когда камера выключается. В ее графике — проекты с Кириллом Кяро, Антоном Васильевым, Марией Ароновой, тяжелые драмы, съемки без пауз и жизнь, которая давно стала публичной. Но, как оказалось, даже в таком ритме у нее есть время для сериалов и фильмов, которые она смотрит просто для себя.

В середине разговора актриса без пафоса поделилась личным списком, который многое говорит о ее вкусе:

«"Убойный монтаж", "Супруги Роуз" из последнего. На "Уэнсдэй" я запала, а еще – на "Бар “Один звонок”". Я в восторге"».

Этот набор удивительно точно рифмуется с тем, что она играет сама: здесь и мрачные истории, и ирония, и ощущение, что за внешней легкостью всегда скрывается что-то темное и настоящее. Калинина давно перестала быть просто «молодой актрисой» — ее выбор ролей и вкусы в кино выдают человека, который уже хорошо понимает, в каком направлении хочет идти.

И, похоже, впереди у нее будет не меньше громких премьер, чем в ее собственном списке для просмотра.

Также прочитайте: Не «Фишер» и не «Хрустальный», но по рейтингу не отстает: «маньячный» сериал «Как приручить лису» зашел зрителям — что о нем говорят в Сети

