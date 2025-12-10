Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция

Легендарная роль Максимуса в фильме «Гладиатор» навсегда вписала в историю кино имя Рассела Кроу и принесла ему заветный «Оскар». Однако, когда речь зашла о сиквеле, создатели картины не стали звать звезду оригинала обратно. И как выясняется, актёр сейчас этому только рад.

Рассел Кроу о «Гладиаторе 2»

В недавней беседе с журналистами Рассел Кроу предельно ясно высказался о долгожданном продолжении «Гладиатора», и его вердикт оказался безжалостным. По мнению актёра, создатели сиквела совершили фундаментальную ошибку, так и не поняв, в чём заключалась настоящая магия оригинала.

«Сила первой картины была вовсе не в масштабных баталиях или античных декорациях, а в её прочном моральном стержне», — отметил актер.

Для него «Гладиатор» — это история о чести, мести и любви к семье. Идея о том, что Луций из сиквела может быть внебрачным сыном Максимуса, показалась Кроу не просто надуманной, а разрушающей саму суть его героя.

Актер назвал это решение подрывом целостности персонажа, для которого верность погибшей семье была абсолютной. Мысль о возможном романе между Максимусом и Луциллой он и вовсе счёл абсурдной.

Сюжет фильма «Гладиатор 2»

Спустя годы после событий оригинала история вернулась, но уже к другому герою. Луций, племянник Коммода и потомок Марка Аврелия, живёт тихой жизнью вдалеке от Рима, в нумидийских землях Северной Африки. Его мать, Луцилла, когда-то отослала его сюда, спасая от дворцовых интриг.

Всё рушится, когда на побережье высаживаются римские легионы под командованием беспощадного генерала Марка Акация. В неравном бою Луций побеждён, пленён и насильно обращён в рабство, вынужденный сражаться за жизнь на песке арены.

Несмотря на скептические отзывы критиков и неоднозначную реакцию зрителей, сила бренда оказалась непреодолимой — «Гладиатор 2» собрал в мировом прокате внушительные 462 миллиона долларов. Этот финансовый успех, похоже, вдохновил Ридли Скотта на новые планы: по слухам, режиссёр уже приступил к разработке сценария для третьей части.

