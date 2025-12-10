Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция

Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция

10 декабря 2025 19:35
Кадры из фильмов «Гладиатор 2», «Гладиатор»

Актер считает, что продолжением испортили его персонажа.

Легендарная роль Максимуса в фильме «Гладиатор» навсегда вписала в историю кино имя Рассела Кроу и принесла ему заветный «Оскар». Однако, когда речь зашла о сиквеле, создатели картины не стали звать звезду оригинала обратно. И как выясняется, актёр сейчас этому только рад.

Рассел Кроу о «Гладиаторе 2»

В недавней беседе с журналистами Рассел Кроу предельно ясно высказался о долгожданном продолжении «Гладиатора», и его вердикт оказался безжалостным. По мнению актёра, создатели сиквела совершили фундаментальную ошибку, так и не поняв, в чём заключалась настоящая магия оригинала.

«Сила первой картины была вовсе не в масштабных баталиях или античных декорациях, а в её прочном моральном стержне», — отметил актер.

Для него «Гладиатор» — это история о чести, мести и любви к семье. Идея о том, что Луций из сиквела может быть внебрачным сыном Максимуса, показалась Кроу не просто надуманной, а разрушающей саму суть его героя.

Актер назвал это решение подрывом целостности персонажа, для которого верность погибшей семье была абсолютной. Мысль о возможном романе между Максимусом и Луциллой он и вовсе счёл абсурдной.

Кадр из фильма «Гладиатор 2»

Сюжет фильма «Гладиатор 2»

Спустя годы после событий оригинала история вернулась, но уже к другому герою. Луций, племянник Коммода и потомок Марка Аврелия, живёт тихой жизнью вдалеке от Рима, в нумидийских землях Северной Африки. Его мать, Луцилла, когда-то отослала его сюда, спасая от дворцовых интриг.

Всё рушится, когда на побережье высаживаются римские легионы под командованием беспощадного генерала Марка Акация. В неравном бою Луций побеждён, пленён и насильно обращён в рабство, вынужденный сражаться за жизнь на песке арены.

Несмотря на скептические отзывы критиков и неоднозначную реакцию зрителей, сила бренда оказалась непреодолимой — «Гладиатор 2» собрал в мировом прокате внушительные 462 миллиона долларов. Этот финансовый успех, похоже, вдохновил Ридли Скотта на новые планы: по слухам, режиссёр уже приступил к разработке сценария для третьей части.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей.

Фото: Кадры из фильмов «Гладиатор 2» (2024), «Гладиатор» (2000)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Аниматроников из культовых игр будет на экране еще больше? Объясняем обе сцены после титров хоррора «Пять ночей с Фредди 2» Аниматроников из культовых игр будет на экране еще больше? Объясняем обе сцены после титров хоррора «Пять ночей с Фредди 2» Читать дальше 10 декабря 2025
«Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах «Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах Читать дальше 9 декабря 2025
Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT Читать дальше 8 декабря 2025
11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название 11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название Читать дальше 8 декабря 2025
Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю Читать дальше 8 декабря 2025
Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала! Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала! Читать дальше 7 декабря 2025
«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду «Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду Читать дальше 11 декабря 2025
Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой Читать дальше 11 декабря 2025
Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше