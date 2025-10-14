«Все было гораздо жестче»: эти кадры из «Фишера» зрители никогда не увидят – их вырезали, потому что слишком страшные

Первый сезон «Фишера» в свое время просто поразил зрителей уровнем жестокости, которой оказалось так много на экране. Издевательства маньяка над детьми были показаны без прикрас.

Именно поэтому от сиквела ждали такого же накала страстей. Но, как выяснилось, первый «Фишер» мог быть еще более оглушающим — оттуда немало вырезали при монтаже.

Какие сцены вырезали из «Фишера»

Самой сложной для восприятия оказалась сцена, в которой маньяка показывали с двумя мальчиками, запертыми в его подвале. Садистские пытки, которым он подвергал ребят, шокировали зрителей. Некоторые не смогли досмотреть до конца этот эпизод. Но он мог быть еще жестче.

«В "Фишере" очень много подвальных сцен вырезали из-за того, что боялись напугать зрителя. Там все было гораздо жестче», — отметил исполнитель роли злодея Андрей Максимов в интервью для издания «Кинорепортер».

Как рассказывали ранее авторы сериала, натуралистичные сцены оставили в сюжете, чтобы показать, что у Фишера человеческой природы, никакой морали для него не существует, только сплошные животные инстинкты.

Зачем Фишер появился во втоорм сезоне

Вопрос, который часто волнует зрителей, так это зачем Фишера оставили в продолжении. Сюжетно он никак не был связан с действовавшим там маньяком, лишь изредка появлялся в сценах с длинными диалогами.

Андрей Максимов не стал оценивать необходимость включения его персонажа во второй сезон, лишь с юмором отметил, что работа на этот раз оказалась непыльной.

«Пожалуйста, я готов в каждом сезоне сидеть в тюрьме, разговаривать про свою нелегкую жизнь и есть пирожки», — резюмировал он.

