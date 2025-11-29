Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки

Наталия Орейро снова на пике популярности в России. А все потому что в кинотеатрах состоялась премьера фильма «Письмо Деду Морозу», где уругвайская актриса получила заметную роль.

Поклонники обожают звезду еще со времен культового «Дикого ангела» и были очень рады ее возвращению на экраны. Накануне выхода новинки Орейро поделилась воспоминаниями о любимых картинах из детства.

Любимые фильмы Наталии Орейро

Главной звездой для маленькой Наталии Орейро стала мексиканская актриса Вероника Кастро.

«Она настоящая королева сериалов, и я ее сходила по ней с ума», — рассказала звезда.

Но круг её интересов не ограничивался одним кумиром: она с восторгом следила за местными проектами.

«Не пропускала программы с ведущей Шушей, а еще обожала героев телесериала "Эль-Чаво-дель-Очо"», — поделилась брюнетка.

Что же касается лент, известных по всему миру, то Орейро оказалась большой поклонницей сериалов «Напряги извилины» и «Альф». А еще будущая звезда мелодрам в детстве смотрела хорроры.

«Очень любила Хичкока. С удовольствием смотрела его программу с леденящими душу историями», — заключила звезда в интервью для Кино.Mail.

Сюжет фильма «Письмо Деду Морозу»

Петр Безуглов — серьёзный юрист, чья жизнь расписана по минутам. Работа, чёткий график, никаких сюрпризов. Но в канун Нового года его сын Ваня находит старые детские письма отца к Деду Морозу и, ни секунды не сомневаясь, отправляет их в волшебный почтовый ящик.

Маленький Петя когда-то мечтал жениться на звезде сериала «Дикий ангел» — красавице Наталии Орейро. И вот чудо происходит: актриса неожиданно появляется в доме Безуглова в роли его «жены».

Причём говорит она на идеальном русском, что делает ситуацию ещё более невероятной. Так начинается новогоднее приключение, где взрослый юрист вынужден вспомнить, что когда-то и сам верил в чудеса.

Ранее портал «Киноафиша» писал о деталях ленты.