Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки

29 ноября 2025 14:15
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Оказывается, Наталия Орейро была поклонницей страшилок и фантастики.

Наталия Орейро снова на пике популярности в России. А все потому что в кинотеатрах состоялась премьера фильма «Письмо Деду Морозу», где уругвайская актриса получила заметную роль.

Поклонники обожают звезду еще со времен культового «Дикого ангела» и были очень рады ее возвращению на экраны. Накануне выхода новинки Орейро поделилась воспоминаниями о любимых картинах из детства.

Любимые фильмы Наталии Орейро

Главной звездой для маленькой Наталии Орейро стала мексиканская актриса Вероника Кастро.

«Она настоящая королева сериалов, и я ее сходила по ней с ума», — рассказала звезда.

Но круг её интересов не ограничивался одним кумиром: она с восторгом следила за местными проектами.

«Не пропускала программы с ведущей Шушей, а еще обожала героев телесериала "Эль-Чаво-дель-Очо"», — поделилась брюнетка.

Что же касается лент, известных по всему миру, то Орейро оказалась большой поклонницей сериалов «Напряги извилины» и «Альф». А еще будущая звезда мелодрам в детстве смотрела хорроры.

«Очень любила Хичкока. С удовольствием смотрела его программу с леденящими душу историями», — заключила звезда в интервью для Кино.Mail.

Сюжет фильма «Письмо Деду Морозу»

Петр Безуглов — серьёзный юрист, чья жизнь расписана по минутам. Работа, чёткий график, никаких сюрпризов. Но в канун Нового года его сын Ваня находит старые детские письма отца к Деду Морозу и, ни секунды не сомневаясь, отправляет их в волшебный почтовый ящик.

Маленький Петя когда-то мечтал жениться на звезде сериала «Дикий ангел» — красавице Наталии Орейро. И вот чудо происходит: актриса неожиданно появляется в доме Безуглова в роли его «жены».

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Причём говорит она на идеальном русском, что делает ситуацию ещё более невероятной. Так начинается новогоднее приключение, где взрослый юрист вынужден вспомнить, что когда-то и сам верил в чудеса.

Ранее портал «Киноафиша» писал о деталях ленты.

Фото: Кадры из фильма «Письмо Деду Морозу» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
