Этот турецкий сериал жду ради красавчика из «Черно-белой любви»: очень рада, что в нем всего 8 серий

Этот турецкий сериал жду ради красавчика из «Черно-белой любви»: очень рада, что в нем всего 8 серий

28 января 2026 20:00
Кадр из сериала «Черно-белая любовь»

Ибрагим Челиккол и Аслы Энвер окажутся в непростой ситуации.

В 2026 году звезда «Черно-белой любви» Ибрагим Челиккол станет частью нового проекта «Зеркало». Драматические роли прекрасно выходят у турецкой звезды. Его партнершей будет звезда «Стамбульской невесты» Аслы Энвер.

О чем сериал

Сарп, пользующийся успехом в адвокатской деятельности, уже на протяжении нескольких лет состоит в браке с Серрой. Вместе они воспитывают двоих замечательных детей. Казалось бы, ничто не может нарушить их спокойную и размеренную жизнь.

Однако в жизни Серры начинают происходить неожиданные события, которые становятся началом совершенно нового этапа в ее взаимоотношениях с мужем. А все началось с простого знакомства с юной студенткой Дениз.

Интересные факты о сериале

Режиссером проекта, в котором запланировано восемь серий, выступит Хюлья Гезер. Она уже отметилась турецкой адаптацией сериала «Доктор Хаос». Сценаристом проекта выбран Серкан Йорук. Он ранее делал сценарий для турецкой драмы «Клуб»

Фото: Кадр из сериала «Черно-белая любовь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
