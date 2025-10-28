Меню
Киноафиша Статьи Звезда «Августа» Никита Кологривый рассказал, с кого «списал» Таманцева: актер даже копировал манеру говорить и двигаться

Звезда «Августа» Никита Кологривый рассказал, с кого «списал» Таманцева: актер даже копировал манеру говорить и двигаться

28 октября 2025 09:25
Кадр из фильма «Август»

Исполнитель роли оказался очень благодарен за помощь.

Важной кинотеатральной новинкой этого года остается фильм «Август» — новая экранизация знаменитого романа «Момент истины» Владимира Богомолова. После премьеры фильм сразу начали сравнивать и с книгой, и с культовой лентой «В августе 44-го».

Но именно «Август» оказался ближе всего к первоисточнику. Актеры скрупулёзно работали над деталями, чтобы добиться полной достоверности. Для этого на площадку даже приглашали военных экспертов и исторических консультантов

Кологривый о работе с военным консультантом

Актер Никита Кологривый, сыгравший контрразведчика в фильме «Август», подробно рассказал о работе с военным консультантом. Специалист Константин Горбатиков обучал актёров тонкостям армейского быта 1944 года — от правильного ношения формы до особой манеры движений.

«Он показывал, как поправлять гимнастёрку, как по уставу надевать пилотку, даже как говорить и двигаться», — поделился Кологривый в беседе с ТАСС.

Отдельное внимание уделили деталям вроде сапог-«гармошек» — их специально мяли, чтобы придать им вид поношенной обуви. Каждая мелочь работала на достоверность эпохи.

Кадр из фильма «Август»

Съемки фильма «Август»

Работа над лентой проходила в местах реальных сражений Великой Отечественной войны. Никита Кологривый признался, что это вызывало у всей команды особое чувство — смесь гордости и глубокого уважения к подвигу солдат.

Отдельную благодарность актёр выразил художникам и декораторам.

«Они создавали вокруг нас целый мир. Всю эту магию творят обычные люди», — заключил он.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что за девочка в фильме «Август» является Алехину.

Фото: Кадры из фильма «Август» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
