«Лучшее кино этого года. Я плакал четыре раза за один просмотр»: звезда «Аноры» рассказал о любимчике «Оскара 2026»

31 марта 2026 22:00
Марк Эйдельштейн

Актер считает, что этот фильм нужно посмотреть каждому.

Всемирную известность Марку Эйдельштейну принесла роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Российский актер сыграл главного героя — сына богатого русского бизнесмена, который влюбляется в девушку по вызову и решает на ней жениться.

В прошлом году эта картина гремела на всех значимых кинопремиях и в итоге получила «Оскар». На церемонию в США приехала вся съемочная группа, включая Марка Эйдельштейна и Юру Борисова. Последний был номинирован на статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, но уступил Кирану Калкину.

Хотя в этом году русских актеров среди номинантов не оказалось, Эйдельштейн всё равно пристально следил за конкурсными фильмами. И, как выяснилось, у него есть свой фаворит.

«"Хамнет" — лучшее кино этого года. Я плакал четыре раза за один просмотр. Это удивительная картина», — признался актер.

Кадр из фильма «Хамнет»

В центре сюжета — Агнес, живущая в деревне неподалеку от Стратфорда-на-Эйвоне. Из-за ранней смерти матери и увлечения природой местные считают ее лесной ведьмой. И действительно, за Агнес водится колдовство: она знает целебные травы, ладит с хищными птицами, умеет гадать по снам и погоде, а прикоснувшись к ладони человека, может узнать о нем всё.

Дотронувшись до руки Уилла Агнес ощущает внутри него бездонную пустоту, из которой когда-нибудь родятся целые миры. Очарованная этим видением, девушка влюбляется, и одинокие души решают пожениться.

Вскоре у них рождается дочь Сюзанна, и Агнес с головой уходит в заботы о ребенке. У Уилла же не ладятся дела с отцом-тираном: тот хочет передать сыну разорившуюся семейную мастерскую, но герой грезит о театре.

Агнес уговаривает мужа уехать в Лондон — исполнить свое великое предназначение. Уилл оставляет беременную жену и дочь. В разлуке Агнес рожает двойняшек, Джудит и Хамнета, и в муках вспоминает старое пророчество: ей суждено вырастить только двоих детей — значит, одного малыша она потеряет.

Фото: Кадры из фильмов «Хамнет» (2025), «Анора» (2024), Legion-Media
Светлана Левкина
