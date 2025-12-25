Меню
«Зверополис» на самом деле называется по-другому: у оригинального варианта намного глубже смысл

25 декабря 2025 15:42
Кадр из мультфильма «Зверополис»

Другой вариант был выбран непроста.

«Зверополис» — один из самых кассовых мультфильмов в истории. И сиквел только упрочняет это звание. А ведь название, под которым историю Ника и Джуди узнали в России, не самое верное. Впрочем, так «напутали» не только наши локализаторы.

Смысл названия

Название «Зверополис» — это не совсем точный перевод оригинала. На самом деле мультфильм называется Zootopia, то есть «Зоотопия» — идеальный, утопический мир, созданный животными.

Создатели, Байрон Ховард и Рич Мур, хотели показать планету, которую звери построили сами, без участия людей, со своими городами, дорогами и технологиями.

Однако во многих странах, включая Англию, локализаторы выбрали вариант «Зверополис», сделав акцент на грандиозных масштабах и сложном устройстве этого удивительного звериного мегаполиса.

Кадр из мультфильма «Зверополис»

Почему название изменили

В интернете часто можно встретить версию, что смена названия в Европе связана с конфликтом прав. Якобы Disney пришлось переименовать проект из-за датского зоопарка, который уже носил похожее имя. Однако ни студия, ни её представители никогда официально это не комментировали.

Вместо этого в компании объяснили выбор иначе: им просто хотелось дать мультфильму в британском прокате особенное имя, которое лучше запомнится местной аудитории. Кстати, в Германии пошли ещё дальше и выбрали совершенно другое название — «ZooMania».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что показали в сцене после титров сиквела.

Фото: Кадры из мультфильма «Зверополис» (2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
