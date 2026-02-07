«Плевок в лицо Советской Армии»: этот фильм Бондарчука обожает молодежь, а 50-летние терпеть не могут

Исследование социальной сети «ВКонтакте» показало интересную тенденцию. Любимыми режиссёрами среди представителей поколения Z стали Фёдор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков.

Этот рейтинг стал неожиданностью для многих, включая самого Фёдора Бондарчука. Впрочем он быстро нашел причину любви молодежи к своим работам.

«Думаю, это потому что я снимают, о том что болит у меня и в стране. И это отзывается», — поделился постановщик.

Он также отметил популярность среди юных зрителей картины «9 рота».

«Я служил с 1985 по 1987 годы, "9 рота" — это про 1989 год. Там были одноклассник, мои друзья — кто-то погиб, кто-то выжил. Я сам мог там оказаться, но не попал. Для меня, "9 рота" — это очень искренняя картина. Я удивлен и рад, что ее смотрят молодые люди», — признался Бондарчук на шоу «Дайте сказать».

Критика «9 роты»

Правда, аудитория постарше настроена к фильму не так оптимистично, как зумеры.