Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм

Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм

31 декабря 2025 20:04
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Официальная статистика сурово обошлась с советской классикой.

Каждый Новый год кажется вечным повтором: «Ирония судьбы», оливье, телевизор фоном. Но реальность тихо меняется — и это видно даже по поисковым запросам. Яндекс подвёл итоги, и выяснилось, что у российской молодёжи теперь есть свой главный новогодний фильм. И это вовсе не Рязанов.

Что зумеры ищут 31 декабря

По данным Яндекса, абсолютным лидером среди пользователей от 18 до 34 лет стал фильм «Один дома». Именно его чаще всего искали в последний день года. История Кевина Маккаллистера, который остался один на Рождество и превратил дом в поле боя, оказалась для молодых зрителей куда ближе, чем традиционные советские хиты.

И это показательно: «Один дома» — кино динамичное, визуально яркое, с простым юмором и понятным конфликтом. Его не нужно «знать», в него просто легко входить.

А что смотрит старшее поколение

У зрителей старше 55 лет картина мира куда стабильнее. Их выбор — «Карнавальная ночь». Именно этот фильм чаще всего искали пользователи этой возрастной группы. Лёгкая сатира, песни, атмосфера оттепели — проверенный новогодний уют без сюрпризов.

Советская классика всё ещё держится, но с оговорками

Фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби» по-прежнему интересны зрителям всех возрастов. Но есть нюанс: реже всего их ищут пользователи младше 18 лет и старше 55.

Получается парадокс: эти фильмы зажаты между поколениями. Молодым они кажутся слишком «медленными» и чужими, а самым старшим — настолько привычными, что искать их просто незачем.

Почему победил именно «Один дома»

Ответ прост: это фильм без культурного кода, понятный сразу. Там не нужно знать контекст эпохи, шутки работают мгновенно, а история одиночества и самостоятельности легко считывается даже сегодня.

Похоже, Новый год у молодёжи постепенно отрывается от телевизионной традиции — и выбирает то кино, которое ассоциируется не с обязательством, а с удовольствием.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Читать дальше 31 декабря 2025
Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает Читать дальше 30 декабря 2025
Угадайте блюда из новогодних фильмов: тест для тех, для кого заливная рыба — не пустой звук Угадайте блюда из новогодних фильмов: тест для тех, для кого заливная рыба — не пустой звук Читать дальше 29 декабря 2025
Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми Читать дальше 1 января 2026
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Читать дальше 1 января 2026
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить Читать дальше 1 января 2026
Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год Читать дальше 31 декабря 2025
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Читать дальше 31 декабря 2025
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума» Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума» Читать дальше 31 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше