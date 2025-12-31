Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм

Каждый Новый год кажется вечным повтором: «Ирония судьбы», оливье, телевизор фоном. Но реальность тихо меняется — и это видно даже по поисковым запросам. Яндекс подвёл итоги, и выяснилось, что у российской молодёжи теперь есть свой главный новогодний фильм. И это вовсе не Рязанов.

Что зумеры ищут 31 декабря

По данным Яндекса, абсолютным лидером среди пользователей от 18 до 34 лет стал фильм «Один дома». Именно его чаще всего искали в последний день года. История Кевина Маккаллистера, который остался один на Рождество и превратил дом в поле боя, оказалась для молодых зрителей куда ближе, чем традиционные советские хиты.

И это показательно: «Один дома» — кино динамичное, визуально яркое, с простым юмором и понятным конфликтом. Его не нужно «знать», в него просто легко входить.

А что смотрит старшее поколение

У зрителей старше 55 лет картина мира куда стабильнее. Их выбор — «Карнавальная ночь». Именно этот фильм чаще всего искали пользователи этой возрастной группы. Лёгкая сатира, песни, атмосфера оттепели — проверенный новогодний уют без сюрпризов.

Советская классика всё ещё держится, но с оговорками

Фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби» по-прежнему интересны зрителям всех возрастов. Но есть нюанс: реже всего их ищут пользователи младше 18 лет и старше 55.

Получается парадокс: эти фильмы зажаты между поколениями. Молодым они кажутся слишком «медленными» и чужими, а самым старшим — настолько привычными, что искать их просто незачем.

Почему победил именно «Один дома»

Ответ прост: это фильм без культурного кода, понятный сразу. Там не нужно знать контекст эпохи, шутки работают мгновенно, а история одиночества и самостоятельности легко считывается даже сегодня.

Похоже, Новый год у молодёжи постепенно отрывается от телевизионной традиции — и выбирает то кино, которое ассоциируется не с обязательством, а с удовольствием.

