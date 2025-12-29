Зумеры посмотрели «Реальную любовь» и пришли в ужас: «Чистый кринж 2000-х — измены, фэтшейминг, харассмент»

Существует хорошая традиция ежегодно пересматривать классические рождественские фильмы. Для многих это тёплый ритуал, создающий ощущение праздника и ностальгии.

Однако современные зрители, особенно поколение Z, часто смотрят на эти ленты через призму сегодняшних ценностей. Там, где раньше видели лишь романтику и юмор, они теперь могут заметить проблемные моменты.

В некоторых сюжетах настойчивое ухаживание может восприниматься как нарушение личных границ, а не как милое упорство. Отдельные диалоги или шутки, считавшиеся безобидными, теперь могут выглядеть как обесценивание чувств или манипуляция. В итоге такие мелодрамы, как «Реальная любовь», получаю щедрую порцию критики.

Сюжет фильма «Реальная любовь»

Действие фильма происходит в Лондоне в преддверии Рождества. В центре внимания целая вереница героев.

Среди них — недавно овдовевший мужчина, который пытается найти общий язык с пасынком. Или премьер-министр, неожиданно влюбившийся в простую сотрудницу своего офиса. Отдельная история — о писателе, переживающем предательство и обретающем утешение в новом знакомстве.

Есть и супружеская пара, чьи отношения проходят через серьёзное испытание. И рок-музыкант, отчаянно пытающийся вернуть себе былую славу. Их судьбы движутся параллельно, изредка пересекаясь. Вместе они создают большую общую картину, где каждый ищет своё счастье и пытается разгадать секрет настоящей любви.

Молодежь о фильме «Реальная любовь»

Классику рождественского кино нынешняя молодежь идеальным новогодним фильмом не считает.

«Половина историй — чистый кринж 2000-х. Премьер-министр флиртует с подчинённой (харассмент?), парень с плакатами у двери жены друга (сталкинг!), босс домогается секретарши», — пишут в Сети.

Скорее «Реальная любовь» — это сборник по токсичному поведению.

«Измены, фэтшейминг, поверхностные отношения — в 2025-м это выглядит токсично и устаревше», — пишет автор Дзен-канала «Lastmag».

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Гринч ненавидит Рождество.