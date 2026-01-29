После 2 сезона «Лимитчиц» разбираемся, а кого называли лимитой и почему? Это слово было оскорблением в СССР

А ведь изначально у него не было «скользкого» оттенка.

После второго сезона сериала «Лимитчиц» молодые зрители стали ещё больше интересоваться бытом того времени. Но многие из них, особенно те, кто родился после 2000-х, не совсем понимают суть названия.

Само слово «лимита» сегодня почти забыто. Оно постепенно уходит в прошлое. А ведь когда-то оно значило многое: от намека на бюрократические правила до презрительного оскорбления.

Происхождение слова

Термин «лимита» появился в советское время. Сегодняшние «понаехавшие» тогда носили именно это название. Это слово — типичный советизм, часть особого языка той эпохи. Оно связано с понятием «лимит».

Лимит был специальной квотой на прописку в крупных городах. Она распространялась на рабочих и нужных специалистов. Все города делились на обычные и особые, «режимные». Жизнь в простых городах часто была трудной. Люди стремились переехать в развивающиеся центры с заводами и наукой.

Но переезд туда был строго ограничен. Нужна была прописка и паспорт.

Однако промышленности в столицах не хватало рабочих рук. Было решено привозить кадры из провинций. Пускали лишь ограниченное, «лимитированное» число людей. Для них проводили строгий отбор на местах.

Эти люди приезжали, получали заветную прописку и работали. Многие из них в итоге оставались в Москве насовсем. Со временем они начинали считать себя её полноправными жителями.

Оскорбительный оттенок

Со временем у коренных москвичей это слово приобрело пренебрежительный оттенок. Возникло ощущение, что в город «набрали кого попало».

Некоторые приезжие действительно использовали поездку в своих целях. Они закупались дефицитными товарами, забирая продукты не только для себя, но и для всех родственников. Это создавало давку и ссоры в очередях.

Если лимитчик увольнялся, он терял всё — и работу, и место в общежитии. Уехать из Москвы приходилось немедленно. Спасти положение мог только брак с местным жителем, дававший право на прописку. Этим пользовались авантюристы, вступавшие в фиктивные союзы.

Нарушения со стороны приезжих тоже часто сходили им с рук. Производству были отчаянно нужны рабочие руки, и товарищеские суды закрывали глаза на многое.

Из-за этой безнаказанности в рабочих общежитиях порой царили пьянство и беспорядок. Отдельные лимитчики, почувствовав свою бесконтрольность, даже связывались с криминалом. Именно эти случаи и закрепили за словом «лимита» окончательно презрительный смысл.