Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После 2 сезона «Лимитчиц» разбираемся, а кого называли лимитой и почему? Это слово было оскорблением в СССР

После 2 сезона «Лимитчиц» разбираемся, а кого называли лимитой и почему? Это слово было оскорблением в СССР

29 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Лимитчицы»

А ведь изначально у него не было «скользкого» оттенка.

После второго сезона сериала «Лимитчиц» молодые зрители стали ещё больше интересоваться бытом того времени. Но многие из них, особенно те, кто родился после 2000-х, не совсем понимают суть названия.

Само слово «лимита» сегодня почти забыто. Оно постепенно уходит в прошлое. А ведь когда-то оно значило многое: от намека на бюрократические правила до презрительного оскорбления.

Происхождение слова

Термин «лимита» появился в советское время. Сегодняшние «понаехавшие» тогда носили именно это название. Это слово — типичный советизм, часть особого языка той эпохи. Оно связано с понятием «лимит».

Лимит был специальной квотой на прописку в крупных городах. Она распространялась на рабочих и нужных специалистов. Все города делились на обычные и особые, «режимные». Жизнь в простых городах часто была трудной. Люди стремились переехать в развивающиеся центры с заводами и наукой.

Но переезд туда был строго ограничен. Нужна была прописка и паспорт.

Однако промышленности в столицах не хватало рабочих рук. Было решено привозить кадры из провинций. Пускали лишь ограниченное, «лимитированное» число людей. Для них проводили строгий отбор на местах.

Эти люди приезжали, получали заветную прописку и работали. Многие из них в итоге оставались в Москве насовсем. Со временем они начинали считать себя её полноправными жителями.

Кадр из сериала «Лимитчицы»

Оскорбительный оттенок

Со временем у коренных москвичей это слово приобрело пренебрежительный оттенок. Возникло ощущение, что в город «набрали кого попало».

Некоторые приезжие действительно использовали поездку в своих целях. Они закупались дефицитными товарами, забирая продукты не только для себя, но и для всех родственников. Это создавало давку и ссоры в очередях.

Если лимитчик увольнялся, он терял всё — и работу, и место в общежитии. Уехать из Москвы приходилось немедленно. Спасти положение мог только брак с местным жителем, дававший право на прописку. Этим пользовались авантюристы, вступавшие в фиктивные союзы.

Нарушения со стороны приезжих тоже часто сходили им с рук. Производству были отчаянно нужны рабочие руки, и товарищеские суды закрывали глаза на многое.

Из-за этой безнаказанности в рабочих общежитиях порой царили пьянство и беспорядок. Отдельные лимитчики, почувствовав свою бесконтрольность, даже связывались с криминалом. Именно эти случаи и закрепили за словом «лимита» окончательно презрительный смысл.

Фото: Кадры из сериала «Лимитчицы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Будет ли 3 сезон у «Лимитчиц»? Вот что ответила режиссер Будет ли 3 сезон у «Лимитчиц»? Вот что ответила режиссер Читать дальше 29 января 2026
Лучшая серия «Первого отдела»: «Наш ответ голливудским супергероям» Лучшая серия «Первого отдела»: «Наш ответ голливудским супергероям» Читать дальше 29 января 2026
«Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х «Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х Читать дальше 28 января 2026
На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» На «России 1» вышла замена «Лимитчиц» — это позор: «Совершенно бездарное кино» Читать дальше 27 января 2026
Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Читать дальше 27 января 2026
Жителям деревень противно смотреть «Жуков»: столько вранья в одном сериале – это перебор! Жителям деревень противно смотреть «Жуков»: столько вранья в одном сериале – это перебор! Читать дальше 25 января 2026
Без Кологривого, но все равно интересно: ИИ придумал другой третий сезон «Метода» — и получилось лучше Без Кологривого, но все равно интересно: ИИ придумал другой третий сезон «Метода» — и получилось лучше Читать дальше 30 января 2026
Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Читать дальше 30 января 2026
«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора «Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше