Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры

Молодежь считает, что это очень современная лента по своей сути.

«Девчата» — фильм, который давно перешагнул границы своей эпохи. Сегодняшние зрители открывают в нём не просто советскую классику, а удивительно современную историю о взрослении, дружбе и первой любви.

Более того, некоторые пользователи Сети отмечают, что сюжет картины повлиял на них больше, чем любые мотивационные ролики.

Женские образы в «Девчатах»

В «Девчатах» каждая героиня становится примером для разных этапов жизни. Тося сочетает душевную чистоту с умением отстаивать свои границы. Катя напоминает о ценности простых жизненных радостей. Вера демонстрирует достоинство в печали, избегая публичных драматизаций расставания.

Надя выбирает надежность вместо внешнего блеска, доказывая, что прагматизм — тоже стратегия успеха. Особенно интересно превращение Анфисы.

«Она эволюционирует от ветреной девушки к женщине, чётко знающей свои желания и умеющей о них сказать»

И вдохновляет зрительниц на этот путь гораздо эффективнее и мягче, чем ролики от современных коучей в Сети.

Простота сюжета

Фильм покоряет своей искренностью — герои живут, работают и влюбляются без погони за славой или богатством. Единственным сомнительным поступком становится пари на чувства девушки, но даже его участники быстро стыдятся.

«История пяти подруг, отправившихся на Урал без семейной поддержки, продолжает восхищать. Каждая из них учится на ошибках, по-своему ищет счастье и находит свой путь вдали от дома», — отмечается в Дзен-канале.

